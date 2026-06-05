為何富途急把罰款塞首季？

最近財經界最矚目的，莫過於富途證券(Futu)等3間境外券商，遭中證監罰款。一個有趣發現，富途在2026年5月28日公布今年首季業績，內裡竟然已經包含了18.5億元人民幣的監管罰款。可是，首季的財政截數日期是2026年3月31日，但他們收到中證監處罰通知書是2026年5月22日。明明是5月才發生的事情，為何提前在首季入帳，而不是留待第二季才處理，管理層究竟在玩甚麼把戲？ 要理解這個現象，我們首先要上一堂會計課。會計準則有一條叫「期後事項 (subsequent events)」，對截數日後至財報正式發表日之間發生的重大事件分為兩類。

第一類是「調整後期後事項」，意思是導致該事件發生的根本事實，在截數日前就已經存在，期後收到的通知只是將這個責任「金額化」或「證實」了。因此，必須回溯調整財報。第二類是「非調整事項」，事件在截數後才發生，這種情況不須調整財報，但需要做文字披露。 富途CFO陳宇在公告中明確指出，這筆罰款是「an adjusted subsequent event under U.S. GAAP」，正正印證了事件屬第一類。再講，富途被指在內地無牌經營跨境證券業務，這些行為在第一季甚至更早之前就發生，屬於既定事實。因此，5月22日收到的罰款通知，只是為3月底前就存在的違規行為「金額化」。根據會計準則，富途必須將罰款回溯至第一季帳目。如果故意留待第二季才入帳，將被視為違反會計準則，核數師是絕對不會簽字過關的。

不過，純粹從商業策略和投資者關係的角度來看，這個做法也是極之精明。在會計上，此做法有一個很傳神的形容詞，叫做「洗大澡(big bath)」。既然罰款是避無可避的歷史問題，與其讓它不受控地發酵，倒不如趁著公布首季業績時，一次過將所有壞消息公諸於世。這樣做的好處是利空消息一次過盡出。如果拖到第二季才入帳，在未來幾個月市場只會不斷猜測罰款金額，導致股價跌跌不休。現在管理層主動將罰款塞進第一季的帳目，並澄清這就是總罰款金額，雖然令首季業績極其難看，但卻成功為第二季及下半年的業績鋪路，讓未來的財報可以卸下歷史包袱，輕裝上陣。