香港育兒成本高企，為人父母除了辛勞工作，更要精明理財。提到家庭理財規劃，除了追求資產增值，更要兼顧風險管理和財富傳承。就財富傳承而言，很多人往往只停留在資產多寡的層面，但要把事情做得更穩妥，實在需要更系統化的規劃。以下是4個精要步驟。

第一，整理清晰的資產清單。建議列出現金、物業、股票、公司權益，以至海外資產，方便日後與專業人士溝通，比如就遺囑安排向律師諮詢。第二，識別潛在的財務缺口。即使資產總值再高，也不代表家人在關鍵時刻能即時動用資金。遺產承辦過程需時，但家庭日常支出、按揭供款、子女教育等費用並不會因此暫停。如何確保家庭現金流不中斷成為規劃中必須正面處理的問題。第三，從受益人的實際需要出發。當中要考慮受益人的年齡、成熟程度、未來計劃與生活地點等因素。比如子女在海外生活和發展，繼承香港本地資產是否便於管理、是否需要安排代管或分段交付，都值得預先規劃。第四，挑選合適的工具。遺囑固然重要，但上述的財務問題或需要更多的理財工具來解決，而人壽保險便是一例，除了順暢理賠及時為家人提供資金支援，市場上亦有部分計劃設有多貨幣選項和不同的身故保障支付方式，除了一筆過理賠，也可分期支付，配合不同家庭的財富傳承需求。