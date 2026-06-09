美國政府用甚麼法律去打伊朗？

根據《美國憲法》，唯有國會擁有法定正式宣戰權，總統僅是三軍統帥，只有作戰指揮權，無開戰決定權。其立國以來，一共正式宣戰過5次，分別是1812年的美英戰爭，1846年的美墨戰爭，1898年的美西戰爭，1917年加入一戰，1941年加入二戰。 一旦正式宣戰，國家便進入了國際法層面的戰爭狀態，交戰雙方為主權國家，自動適用戰時規則，即《日內瓦公約》和《海牙公約》，貿易全面凍結，總統可動用全軍種、徵兵、全國總動員、無限制轟炸、佔領敵國全境、沒收敵國公私財產，國防預算不受平時法律約束，也即是打總體戰。

最重要但卻沒有甚麼人關心的是，美國有《外國人敵僑法》(Alien Enemies Act)：所有年滿14歲、身處美國境內、未實際歸化為美國公民的敵國本土公民、臣民或居民，均應被視為敵國僑民，可被逮捕、管制、驅逐出境，以及沒收財產。 這適用於綠卡持有皆因他們屬於「未實際歸化」的外國公民，這甚至包括了正在被美國政治庇護的異見分子在內。所以我常常很奇怪，那些綠卡持有者為何常常叫囂中美開戰，這可不是自尋死路嗎？ 至於二戰後的戰爭，如朝鮮戰爭、越戰、海灣戰爭、阿富汗、伊拉克戰爭等，全部都只是採用「AUMF」(Authorization for Use of Military Force)的形式，也即是「特別授權」。

「特別授權」的一個特色，是對手不必要是主權國家。此外，朝鮮戰爭和海灣戰爭是聯合國名義出兵，因此可以說是國家義務，越戰是逐次增兵，不是一下子的大戰，阿富汗和伊拉克打的都是小國。如果美國要和中國放手打一場大戰，很難不正式宣戰。 至於月前的伊朗戰爭，是屬於2001年的「AUMF」的延伸，所以必須指控伊朗是有大殺傷力武器，方才有合法性。 但這做法也有限制，就是總統無授權用兵的60日後，必須撤軍。不過總統也可以停停打打，規避法律限制。