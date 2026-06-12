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財經
出版：2026-Jun-12 04:00
更新：2026-Jun-12 04:00
審計密探CIA: Bittermelon

從三更窮到AI新貴的美光

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市場上的主流資金開始意識到美光科技是不可或缺的科技成長股之一。(資料圖片)

市場上的主流資金開始意識到美光科技是不可或缺的科技成長股之一。(資料圖片)

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近年的存儲晶片製造商，其股價如火箭般節節上升。例如美光(MU)，一年前的股價才100(美元，下同)左右，上星期就已經突破千元大關，並創下1,089元的歷史新高，升幅超過900%。就算最近回調至864元，升幅仍有715%。

有一個有趣問題，以現價計算，目前美光的市盈率高達113倍。可是，就算是晶片霸主英偉達(NVDA)，其市盈率也只有40倍，為何美光享有那個高的市盈率？這是因為美光的每股盈利在最近幾個季度持續增加。由於AI產業帶動存儲晶片需求，可是產能嚴重不足，導致記憶體售價不斷調升。

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若以預測市盈率計，目前美光只有8倍多。最近存儲股股價狂升，其實就是「價值重估」作祟。一直以來，投資市場都視存儲晶片公司為「周期股」，需求會隨著經濟或行業周期波動，所以不肯給予較高的市盈率。就連美光本身，在擴產上都小心翼翼，生怕重蹈2023年因庫存過剩、價格崩盤，導致全年錄得58億元虧損的覆轍。

然而，這一次似乎有所不同。過去存儲晶片被視為大宗商品，買家在跌價時觀望，在漲價時囤積，導致價格波幅很大。當市場認定你是一隻隨波逐流的週期股時，無論你賺多少錢，投資者在計算估值時都會打個折扣。

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然而，隨著人工智能的出現和普及，市場開始意識到美光目前的預測市盈率仍然很便宜，這背後隱藏着一個巨大的認知落差。當全球的數據中心都在瘋狂採購AI晶片時，很多人忽略了一個技術本質，強大的算力需要足夠的記憶體配合才成。AI運算所需要的高帶寬記憶體，技術門檻不但高，而且消耗的晶圓數量比傳統記憶體多出數倍。換句話說，AI需求的大爆發，正在侵蝕傳統記憶體的產能。

面對這種結構性改變，美光管理層的態度也開始出現根本性的轉變。美光將展開擴產建廠計劃，以滿足AI伺服器的需求。例如分十年投資240億元到新加坡建設新廠，又向台灣廠商收購現有廠房並擴建。兩項計劃預計在2028年投產。

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此舉向市場傳遞了兩個重要訊號。其一，證明了管理層對AI帶動的長期需求投下信心一票，不惜打破過去被動的周期心態，主動進行長線的資本開支。其次，興建晶圓廠房及安裝調試設備動輒耗時數年，這意味著在2028年新產能正式釋放之前，市場上的存儲晶片供應將會持續處於極度緊張的狀態。換句話說，AI存儲晶片供求失衡的情況，極有可能比市場想像中還要持久，足以支撐美光未來幾年的盈利高速增長。

當市場上的主流資金開始意識到這一點，「價值重估」便應運而生。投資者不再視美光為「三更窮、五更富」的一員，而是AI生態圈中不可或缺的科技成長股。從周期股變為成長股，估值模型的轉變就是股價飆升的原因。

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純粹個人猜測，除非AI帶動的硬件需求突然明顯回落，又或者產能大幅增加，否則的話，按現有情況，存儲晶片的需求仍是供不應求的。

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