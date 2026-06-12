從三更窮到AI新貴的美光

近年的存儲晶片製造商，其股價如火箭般節節上升。例如美光(MU)，一年前的股價才100(美元，下同)左右，上星期就已經突破千元大關，並創下1,089元的歷史新高，升幅超過900%。就算最近回調至864元，升幅仍有715%。 有一個有趣問題，以現價計算，目前美光的市盈率高達113倍。可是，就算是晶片霸主英偉達(NVDA)，其市盈率也只有40倍，為何美光享有那個高的市盈率？這是因為美光的每股盈利在最近幾個季度持續增加。由於AI產業帶動存儲晶片需求，可是產能嚴重不足，導致記憶體售價不斷調升。

若以預測市盈率計，目前美光只有8倍多。最近存儲股股價狂升，其實就是「價值重估」作祟。一直以來，投資市場都視存儲晶片公司為「周期股」，需求會隨著經濟或行業周期波動，所以不肯給予較高的市盈率。就連美光本身，在擴產上都小心翼翼，生怕重蹈2023年因庫存過剩、價格崩盤，導致全年錄得58億元虧損的覆轍。 然而，這一次似乎有所不同。過去存儲晶片被視為大宗商品，買家在跌價時觀望，在漲價時囤積，導致價格波幅很大。當市場認定你是一隻隨波逐流的週期股時，無論你賺多少錢，投資者在計算估值時都會打個折扣。

然而，隨著人工智能的出現和普及，市場開始意識到美光目前的預測市盈率仍然很便宜，這背後隱藏着一個巨大的認知落差。當全球的數據中心都在瘋狂採購AI晶片時，很多人忽略了一個技術本質，強大的算力需要足夠的記憶體配合才成。AI運算所需要的高帶寬記憶體，技術門檻不但高，而且消耗的晶圓數量比傳統記憶體多出數倍。換句話說，AI需求的大爆發，正在侵蝕傳統記憶體的產能。 面對這種結構性改變，美光管理層的態度也開始出現根本性的轉變。美光將展開擴產建廠計劃，以滿足AI伺服器的需求。例如分十年投資240億元到新加坡建設新廠，又向台灣廠商收購現有廠房並擴建。兩項計劃預計在2028年投產。

此舉向市場傳遞了兩個重要訊號。其一，證明了管理層對AI帶動的長期需求投下信心一票，不惜打破過去被動的周期心態，主動進行長線的資本開支。其次，興建晶圓廠房及安裝調試設備動輒耗時數年，這意味著在2028年新產能正式釋放之前，市場上的存儲晶片供應將會持續處於極度緊張的狀態。換句話說，AI存儲晶片供求失衡的情況，極有可能比市場想像中還要持久，足以支撐美光未來幾年的盈利高速增長。 當市場上的主流資金開始意識到這一點，「價值重估」便應運而生。投資者不再視美光為「三更窮、五更富」的一員，而是AI生態圈中不可或缺的科技成長股。從周期股變為成長股，估值模型的轉變就是股價飆升的原因。