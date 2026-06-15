全球囤油潮油價難回落

中東地緣政治衝突已持續超過100日，國際油價經歷劇烈波動。布蘭特原油期貨一度急升至每桶120美元高位，其後雖有所回落，但較戰前水平仍維持明顯升幅。 最新發展顯示，美國政府突然暫停對伊朗的軍事行動，為局勢帶來明顯降溫，並增加達成停火或停戰協議的機會。無論如何，這都屬正面訊號。不過，即使衝突走向緩和，霍爾木茲海峽的航運恢復仍需時間，全球石油供應難以迅速回復正常水平，油價高企的局面預料將延續更長時間，對全球通脹、央行貨幣政策及經濟增長構成持續而深遠的壓力。

雖然美國暫停軍事行動帶來正面訊號，市場對簽訂停火協議的憧憬有所升溫，但霍爾木茲海峽作為全球石油運輸咽喉，每日承載約佔全球20%的石油及液化天然氣，其通行受阻的影響仍將持續一段時間。航運公司及保險機構因風險考量大幅減少通航，導致油輪滯留情況未有根本改善。 根據標普全球能源（S&P Global Energy）數據，即使海峽逐步恢復部分通行，全球石油庫存填補仍需逾一年時間才能逐步到位。 目前，波斯灣以外地區需近5億桶原油及成品油來填補消耗庫存。海峽每關閉一日，供應缺口便擴大約580萬桶。

阿拉伯聯合酋長國國家石油公司（ADNOC）行政總裁蘇爾坦·艾哈邁德·賈比爾表示，航運量恢復至戰前80%水平需時約四個月，而完全恢復正常供應或要待2027年首季或次季。沙特阿美（Saudi Aramco）亦提供相若時間表，顯示供應恢復遠非短期可期。 儘管沙特阿拉伯及阿拉伯聯合酋長國擁有閒置產能，可望較快增加產量，但伊拉克及科威特等國因依賴外國油田服務公司及設施老化，恢復速度明顯較慢。 國際能源署（IEA）預測，即使霍爾木茲海峽本月重開，石油市場於2026年第四季度前仍將面對供應短缺，直至屆時才可能出現輕微供應過剩。

筆者認為，即使美國和伊朗，最終達成和平協議，油價亦難以回落至戰前水平，因為庫存重建需求及持續的風險溢價將提供強勁支撐。 此外，雖然中東緊張地緣政治風險出現降溫跡象，但原油供應鏈恢復的滯後效應將是決定油價走勢的關鍵因素，市場不宜過早預期價格大幅回落。 面對能源安全隱憂，各國政府積極擴大戰略石油儲備。巴基斯坦計劃在卡西姆港附近建立首個商業庫存；菲律賓正籌建首個戰略石油儲備項目；印尼及印度亦擴充儲油設施。日本更承諾提供100億美元援助，協助亞洲國家建設儲備設施。這些舉措意味石油市場將長期維持供需偏緊格局。進口國政府正尋求建立更厚實的緩衝，以抵禦未來類似衝擊。即使庫存恢復至「正常」水平，亦會高於戰前，因為各國不再滿足於最低安全庫存。這種囤積行為將進一步延長油價高企的周期。

國際能源署估計，第四季度前供應短缺情況將持續，補充庫存過程漫長且成本高昂，全球能源市場的緊張局面難以在短期內紓解。 油價高企已對全球通脹構成明顯推力。美國上周公布的消費者物價指數（CPI）升至三年高位，能源成本是主要推動因素。美國汽油零售價每加侖已升至約4.16美元，夏季高峰期更可能再逼近4.80美元，較去年同期大幅上升。對各行各業而言，成本上升壓力顯著。運輸、物流、化工及製造業等能源密集行業首當其衝，生產成本增加最終或轉嫁予消費者。在北美洲，汽車依賴度高，燃油價格上漲迫使家庭調整開支，壓抑消費意欲。歐洲情況相若，能源成本推高電價及取暖費用，加劇生活成本壓力。

歐洲央行已透過加息應對通脹，市場預期美國聯儲局年底前，亦不可以排除上調聯邦基金目標利率的可能性。 臨別秋波的聯儲局主席鮑威爾曾指出，能源價格波動是通脹風險的重要來源。若果油價持續高企，將令核心通脹以外壓力更難控制，迫使央行維持緊縮政策更久，增加經濟硬著陸風險。 香港作為國際金融中心及能源進口地區，同樣受波及。本地油價及相關運輸成本上升，將推高整體物價水平，對中小企及市民構成壓力。 歷史經驗告訴我們，每一次石油危機均促使全球能源戰略調整。如今，類似轉型正在醞釀。歐盟正討論提高本土油氣產量；內地電動車及太陽能電池板普及化，為各國提供切實的替代方案。

然而，能源轉型需時日。目前，擴充儲備仍是主導驅動力。石油需求前景亦存在不確定性：全球經濟若因高油價而放緩，需求或受抑制；反之，若地緣風險進一步緩和，需求反彈將繼續支撐價格。石油輸出國組織（OPEC）及盟友（OPEC+）的動態亦至關重要，組織需平衡各成員國利益，長期供應政策將影響市場走向。 若果油價位置相對較高位置，全球各國通貨膨脹必定會受到一定程度壓力，最終亦會影響貨幣政策，例如歐洲央行已經率先加息，日本央行今個星期亦有機會跟隨其後，環球股市波動性或再次上升。

衝突若再度惡化，油價或再上衝，基於庫存重建需求，油價底部支撐依然堅固。投資者宜採用期權策略對沖，或透過多元化組合，減低單一策略投資風險。 總結而言，這場衝突引發的全球囤油潮，正重塑石油市場供需格局。即使局勢出現緩和跡象，油價亦難以大幅回落，將持續影響通脹趨勢，以及各國央行貨幣政策，以及全球經濟復蘇步伐。 黃德几 盈立證券研究部執行董事 正向教育證券投資分析課程首席資深導師 證券商協會會董 香港股票分析師協會理事