從「送樓伯伯」看長者資產管理

最近電視節目報道的「坪洲送樓伯伯」事件，在全港掀起熱烈討論，亦為本地物業投資者及廣大業主敲響了長者資產管理的警鐘。事件中，一名獨居無兒無女的坪洲老伯，出於對鄰居的盲目信任，期望對方能照顧自己的晚年生活，竟將名下唯一的物業以「贈與」(gift)形式過戶予鄰居。豈料業權到手後，對方態度大變，令老伯面對臨老失依的悲慘困境。 作為房地產專業人士，筆者看過無數物業交易，深刻明白在法治社會中，涉及物業業權的決定必須極其審慎。長者手持物業，根本毋須寄人籬下或孤注一擲，市場上已有諸多成熟、合法且有保障的理財工具，能助長者活化資產，確保晚年無憂。

對於希望「原區安老」的長者而言，香港按揭證券公司(HKMC)推出的「安老按揭計劃」(逆按揭)是最具法律保障的選擇之一。透過這項計劃，長者可以將名下已供滿的物業作為抵押品，向銀行申請逆按揭，並在固定年期內(如10年、15年、20年)或終身每月領取穩定的「年金」收入。最重要的是業權與居住權兼得，長者在領取年金的同時，依然可以繼續居住在該物業內，安享晚年，毋須擔心流離失所。根據現行政策，若長者滿足特定條件(如步入高齡或有照料需要)，更可申請將該物業外借放租，實行「一邊收年金，一邊收租金」的雙重收入模式，進一步優化現金流。