「簡樸房」新制起步 投資者何去何從？

近年本港住宅租賃市場在內地生與外地勞工(外勞)的需求支撐下，表現極為強勁。根據差餉物業估價署最新數據，私人住宅租金指數已連續多月創下新高；而反映二手租市的中原城市租金指數(CRI)在2026年上半年亦累升3.87%，創下9年來同期最大升幅。在強勁的租金回報誘因下，不少舊樓業主依然鍾情分間單位(俗稱劏房)的投資價值。 然而，隨着政府正式推行「簡樸房」規管制度，物業投資者正站在十字路口：究竟應斥資改裝單位以符合法定標準，還是索性將物業還原為普通標準住宅出租？

過去市場普遍憂慮，若要符合防煙門、獨立水電錶及最低面積等「簡樸房」要求，改裝費恐動輒數十萬元。不過，根據房屋局近日在九龍城展示的樣板房實例，以及首批獲認證單位的業主分享，只要原本單位底子不差，加裝消防設備、通風百葉門及獨立錶箱的工程費平均僅需約2.5萬至5萬多港元，造價遠低於市場預期。對於手持舊樓的投資者而言，這絕對是一個極具參考價值的成本指標。 不過，投資者在計數時亦不能忽視兩大限制： ‧採光與通風標準：「簡樸房」法例規定每間房必須設有可開啟、具備自然光及通風的窗戶。部分「長條形」或單邊少窗的舊樓單位，在實務設計上難以分割出間間有窗的布局，盲目改建只會得不償失。