馬斯克之所以可以用1.77兆美元的估值，把SpaceX上市，皆因他把自己打造成為史上無雙的天才。當然，我也不反對這想法，但是，天下無雙的天才，並不代表他是戰無不勝，事實上，論到吹牛皮，在人類史上，他作為一位歷史留名的天才，這也是毫無疑問的。 他的首戰，是Paypal，毫無疑問，這是一次大成功，但其實這公司的創辦人並不是他，而是另有4人，後來和他的線上銀行公司合併了。注意，他之所以佔了最大股，並非因為貢獻最大，而只是因為他自攜大量資金，而其餘4人是小團隊初創，初始本金小，如此而已。

2002年，馬斯克賣掉Paypal的股份，創辦了SpaceX。除此之外，他還創辦、投資、收購了專門挖洞的Boring Company(Boring即是鑽洞的意思)，Neuralink、特斯拉、X(即以前的Twitter)、xAI等等公司。 可以說，馬斯克在Boring Company和xAI的戰線，已經輸了；Neuralink雖然是雷聲大，不能說是雨點小，但也絕對不能說是贏了。 說到Twitter/X，則最有名的事蹟是削掉80%的人手，把營運成本從40億元壓至15億元，但是廣告收入從2023年收購前的51.4億，腰斬至23億，唯一是增加了12億美元訂閱，而可變現活躍用戶、公信力等等也大跌。總之，他收購時的價格是440億美元，現時的估值則是120億美元。

馬斯克真正的大勝仗，是特斯拉汽車。然而，他取勝的關鍵，在於他2019年在上海設廠，令到其生產量和銷量出現了突破性的發展，也締造出他的神話。然而，這兩年來特斯拉在造車方面，已明顯敗給了中國車廠。因此，特斯拉唯有另闢戰線去吹，也即是吹自動駕駛和機器人，不再講造車了。 至於SpaceX，正如我一直所言，上火星是騙局，不過星鏈倒是大大的成功，證明了馬斯克還真是一個天才：2025年，星鏈年收入逾110 億美元，營業利潤44億。但單天保至尊能否保住SpaceX的估值，就……