熊市來了？ 從油價、就業到技術形態的警號

過去一星期，不少讀者或問一條問題：熊市是不是悄悄來了？如果只看指數波幅，大家可能還會安慰自己「升這麼多，調整好正常」，但經歷星期一明顯下跌後，這種說法開始站不住腳。華業證券資產管理團隊早前已將地緣政治、宏觀數據、美元走勢、長債利率和技術形態一起檢視，結論是整體環境明顯比指數表面看到的更脆弱，風險回報結構正在向不利方向傾斜。 美國出手攻打伊朗，中東局勢急速升溫。市場第一反應是油價。油市在消息前原本已處溫和上升趨勢，戰事爆發後，期油飆升。對股市來講，油價上升從來不只是「能源股升、航空股跌」這麼簡單，而是意味輸入性通脹有機會捲土重來。過去兩年，鮑威爾帶領聯儲局透過激進加息，才勉強令通脹由高位壓下來，市場亦曾因此憧憬減息周期有望啟動；如今一場中東戰事，就足以令這條路線圖變得模糊，減息時間表很可能由「何時開始」變為「遙遙無期」。

與此同時，實體經濟數據亦開始出現由「放緩」走向「轉弱」的味道。美國2月非農職位減少約9.2萬個，遠遜預期的新增約6萬個。如果下個月非農再錄負增長，預期會有愈來愈多大行在報告標題中明言「衰退」，市場轉為擔憂硬著陸。更棘手是央行步入兩難：想減息救經濟擔心通脹失控，想維持高息壓通脹又影響就業，對股票同債市而言絕非好事。 在宏觀風險升温之際，投資者需要留意兩大數據，一是美元，二是長期利率。首先，美匯指數如果逼近或企穩101水平，對全球風險資產都不利。新興市場易出現資金外流壓力。此外，美元和美股呈現負相關，對美股不利。另一方面，如果通脹預期再上升，而十年期國債利率不跌反升，折現率維持在高位甚至更高，對成長股估值是結構性打擊。

每逢戰爭消息傳出，散戶往往條件反射式買入黃金避險，近年金價硬淨，但技術層面上，黃金月線RSI早已處約85極度超買區域，而1月30日已現高位振倉，表示購買力減弱。更重要是，黃金受惠關鍵不只在打仗，而在實質利率和貨幣政策環境。若通脹升央行維持高息，黃金的相對吸引力有限。 從技術分析角度，這輪轉向更值得關注。以Stan Weinstein的4階段框架分析，過去一年環球多個市場一直處第二階段升浪，昨天多個市場均轉為第四階段的信號。Stan Weinstein 第四階段是指指數跌穿關鍵支持區，30周移動平均線由橫行轉趨下行，出現一浪低於一浪，短期反彈乏力。據過去約20年數據，標指在步入第四階段後平均逾10周才有機會擺脫這階段，恒生指數平均亦接近12周，期間往往經歷多次看似誘人熊市反彈，但最終只是為下一浪下跌鋪路。

在這環境下，投資者要調整的是整體風險態度和操作節奏。如果當市場從順風轉為逆風，繼續沿用牛市第二期「逢跌加注」思維看待每一次回調，就等同把自己放在風眼之中。