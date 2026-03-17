港股今年已見頂的歷史回測全貌

筆者最早在去年年底時，寫恒生指數可能年初見頂，是跟著大數據，不是胡亂猜測。因為在過去10年當中，有7年是在1月份出現全年高或全年低位，有9年是在1或2月份見全年高或低位，而恒指去年是處於升浪，所以就剩下一或二月估頂，而不會估計年初見底。 1月2日恒指年初效應一段升浪，輾轉至1月29日當天，最高至28,056點。當天中午筆者在公開文中章以標題寫：《興奮之餘提防逆轉》。因為1月29日當天，情況和2023年很相像，2023年同樣是在1月首個交易日開始急升，恒指一路向北至1月27日22,700點全年高位後見頂，後來演變成全年回落。

2023年和今年一路升至1月29日的情況比較，當天恒指高見28,056點，但科指倒跌跑輸。筆者當天中午時段還在交易日記指出，若隔天跌破27,600點及27,400點，見頂逆轉的機率會更明顯。 回測若再加上2018年，同樣是在1月29日見全年高位33,484點，後來扭轉升浪一路下跌，33,484點仍然是恒指至今的歷史高位紀錄。 1月29日前後，也是今年市場氣氛最旺盛的幾天，市場分析員們，無不是看3萬點甚至更高的豪情壯語。2月初從高位回落後，全月多次震盪在26,300至27,200點之間，後來再回落時，隱約出現頭肩底的形態。1月見頂的回測，加上頭肩頂形態的出現，加大淡倉是必然，最早筆者在寫形態像頭肩頂的時點是在2月10日。

2月27日月底最後一個交易日，估計3月初應該會打破2月份全月上落無方向的區間震盪悶局，既然是頭肩頂，當然偏於向下跌破頸線26,250。不過當時的民意調查，投票3月初向上突破的佔絕大比數，代表市場散戶仍偏向相信KOL們的話：今年港股會見3萬點。 3月2日首個交易日，恒指即向下爆落，最低至25,000點，當然這次是配合了中東戰局的突發。 3月首兩星期，已經5度次測試25,000點後反彈。 筆者估計即使未來戰局緩和後恒指反彈，但仍會因經濟因素而下跌，全年低位估計會出現在22,000點之下。