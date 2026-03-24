如果多年不見的股災真的來臨

大市目前可確認是由第三階段跌勢進入第四階段，按經驗一般不會考慮持有個別股份好倉。(資料圖片)

恒生指數已經明確跌穿了所有關鍵位置，正如上星期三所提及，重要的是一旦跌穿25,200這重要位置，基本上可以確認恒指進入下跌趨勢，而目前可正式確認是由第三階段進入第四階段之中。根據經驗，這種情況下一般不會考慮持有個別股份好倉，除非因為今次戰爭或股市避險而受惠板塊。恒生科技指數走勢更弱，已經確認進入第四階段延伸性下跌趨勢，因此上星期也下定決心轉換淡倉部署。

恒指絕大部分的成份股都出現非常誇張下跌，例如騰訊控股(700)因為業績之後宣布增加AI開支，受市場恐慌式拋售。市場經常不理性，惟不理性的情況持續多久難真正預計；正如我們不會知道另一半發脾氣之後，何時可以平復心情一樣，直至有新的催化劑出現(一呃二氹三送禮)。阿里巴巴(9988)業績更加差，除了EBITA遜色之外，市場亦擔心龐大支出會否為公司現金流帶來壓力。