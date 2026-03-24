如果多年不見的股災真的來臨

恒生指數已經明確跌穿了所有關鍵位置，正如上星期三所提及，重要的是一旦跌穿25,200這重要位置，基本上可以確認恒指進入下跌趨勢，而目前可正式確認是由第三階段進入第四階段之中。根據經驗，這種情況下一般不會考慮持有個別股份好倉，除非因為今次戰爭或股市避險而受惠板塊。恒生科技指數走勢更弱，已經確認進入第四階段延伸性下跌趨勢，因此上星期也下定決心轉換淡倉部署。
恒指絕大部分的成份股都出現非常誇張下跌，例如騰訊控股(700)因為業績之後宣布增加AI開支，受市場恐慌式拋售。市場經常不理性，惟不理性的情況持續多久難真正預計；正如我們不會知道另一半發脾氣之後，何時可以平復心情一樣，直至有新的催化劑出現(一呃二氹三送禮)。阿里巴巴(9988)業績更加差，除了EBITA遜色之外，市場亦擔心龐大支出會否為公司現金流帶來壓力。
納斯達克指數也開始轉弱，過去一個半月的重大區間24,200至25,200點終於被打破，要密切留意今次會否成功突破穿底，若出現的話，整個美股將正式進入所有指數攜手進入第四階段跌勢。投資者可留意華夏納斯達克100指數每日反向(-2x)(7522)部署，防守位置留意納斯達克100指數的24,465點。
值得高興是，筆者今個月的期貨回報可以說是非常理想，除了單月的回報率創出新高之外，在把握趨勢方面更加得心應手。非常感謝之前的失敗，就是因為失敗才真正感受到甚麼叫做趨勢，當趨勢來臨之際，我們要做的就是「順勢而為」，不要看輕這短短4個字，足以令筆者用超過6年時間領悟。
知行合一實在不容易，不容易之處在於很多時候我們沒有親力親為去感受那件事。所以為甚麼失敗乃成功之母，是因為失敗的時候，我們的情感最為波動而且真實，唯有強烈的情緒波動才能帶來刻骨銘心的體會。所以我們若果想成功，一些痛苦的挫折可能很難避免，但若果我們知道黎明之後就會是日出，那麼就可以果斷地擁抱暫時的失敗。