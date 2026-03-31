以PPOP分析銀行 建行表現暫較突出

分析銀行股表現時，投資者不能只停留在「純利增長」這一表面數據，更應從盈利結構入手，特別是關注PPOP(撥備前經營利潤)。PPOP是指銀行在扣除營運成本、但尚未計入資產減值損失(壞帳)及稅項前的盈利，代表銀行最核心的「造血能力」。由於純利會受撥備政策與經濟周期影響而波動，因此PPOP更能反映銀行本業是否穩健，亦是判斷長期競爭力的關鍵指標。 要有效分析銀行股，應聚焦幾項核心數據。首先是「淨利息收入」，這是銀行最主要收入來源，反映放貸規模與資產收益能力；其次是「淨息差」，即資產收益與資金成本之間差距，是決定盈利能力的核心變數；第三是「資產減值損失」，代表信貸風險變化；最後是「ROE(淨資產收益率)」與「ROA(資產回報率)」，則用於衡量銀行運用資本與資產的效率。這幾項指標結合起來，基本上已能還原銀行的盈利質素，而PPOP正是連接收入與風險成本之間的關鍵環節。

將這套分析思維，代入建行剛出業績，可看到其基本面仍相當穩定。全年經營收入達7,408.71億元(人民幣，下同)，按年增1.69%，反映收入仍有輕微擴張；股東應佔淨利潤3,389.06億元，升0.99%，維持低速但穩定增長節奏。同時，建行ROA為0.79%，ROE達10.04%，在大型國有銀行中仍屬較具質素水平，顯示其資產運用及資本回報能力維持穩健。 從PPOP角度推論，建設銀行之所以能維持盈利穩定，關鍵在於其「息差、規模與效率」三者之間取得較佳平衡。其淨息差在大型銀行中具優勢，加上企業貸款與按揭業務基礎穩固，使其收入質量較高；同時，其成本控制能力較佳，令撥備前盈利具備一定韌性。相比之下，工商銀行(1398)雖然規模最大，但盈利效率略遜；郵儲銀行(1658)雖擁有較高息差，但資產運用效率不足；交通銀行(3328)則在息差與結構上均較為弱勢。因此，若以PPOP能力排序，建行仍處4間內銀之首，其次為工行，再之為郵儲銀行，而交行則相對落後。