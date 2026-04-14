通脹與AI 正走入你我生活

過去兩星期，全球資產市場彷彿從地獄折返人間。美股在3月急挫後，踏入4月即迅速反彈，標普500期貨短短9天便回升近8%，幾乎收復上月跌幅。美國總統特朗普於4月8日再度上演「TACO」秀，更令市場重燃「buy the dip」的樂觀氣氛。然而，這波走勢或許只是前期超賣後的技術性反彈，宏觀風險暗湧未消。換言之，危機感只是暫被短線漲勢掩蓋。 中東局勢 能源衝擊未止 最核心的不確定仍來自中東。美伊衝突令霍爾木茲海峽陷入「近乎關閉」狀態，這條佔全球約兩成原油運輸量的戰略要道一旦受阻，全球能源市場的安全邊際將被大幅削弱。3月布蘭特期油一度上試111美元，雖然美伊於4月初嘗試和談，但談判最終破裂，海峽短暫重開後再度受限，市場重新討論「1970年代能源危機」重演的可能性。

即使部分產油國釋放戰略儲備或調整產量，也難以完全填補霍爾木茲停運及煉油廠受損造成的供應真空。國際能源署(IEA)與美國能源資訊署(EIA)已先後上調2026年油價預測，承認高油價或將維持全年。另一方面，美國3月消費者物價指數(CPI)按年升3.3%，雖略低於預期。霍爾木茲海峽是在2月28日停擺，而從海峽運至主要目的地需時約20至30天，真正的通脹壓力或在5月公布的4月CPI中顯現。 香港方面，燃油價格急漲正直接衝擊民生與中小企業營運。有邨巴表示「開一班蝕一班」。此外，出海成本飆升導致漁船減少，海產價格上揚。能源風險不僅是成本問題，更可能引發新一輪全球供應鏈失衡。

AI浪潮 繁榮與焦慮並行 除了地緣風險，人工智能的急速崛起正在重塑全球業務架構。近期Palantir股價單日大跌約6%，導火線來自競爭對手Anthropic推出「Managed Agents」，其功能可全天候自動執行任務的AI代理服務。這類技術或將徹底顛覆現有SaaS業務模式，令企業毋須支付高昂訂閱費也能擁有「AI員工」，從根本上動搖以顧問費和軟件付費為核心的估值邏輯。 而科技進步早已擴展至本地金融市場。港交所早前正式推行「無紙化證券市場」(USM)制度，華業證券行政總裁亦受邀訪問，剖析USM對券商和投資人的長遠影響。該制度將簡化CCASS入庫與提取流程，提高營運效率和客戶體驗，使香港市場更貼近國際標準。

然而，AI帶來的效能正影響就業市場。近年香港的大學生反映，在原本穩定的行業，正被自動化與生成式工具快速侵蝕。愈多企業採用AI輔助或外判模式，導致入門職位大幅減少。對年輕人而言，就業競爭不僅是與人競爭，更是與機器競爭。 無論是地緣政治導致的能源風險，還是人工智能所引發的產業洗牌，都提醒投資者，市場風險無處不在。短線反彈或能提振信心，但結構性風險正悄然累積。現階段策略宜偏向防守，保留資金流動性，審慎觀察通脹與AI對市場影響的走向，才能在不確定的環境中靈活調整倉位，穩中求勝。