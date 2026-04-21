以貼價牛證來投機港股升浪

上周四恒生指數在納指狂升12天的情況下，終升破市場眾望所歸的頸線26,250點，當天升446點至26,400點水平附近，圖表形態看來似升浪開始。但隔天、即上周五卻跌回頸線26,250點之下，日低跌至26,015點，投資者又要面對「萬水千山總是回」的港股節奏？港股今年以來情況總是讓人失望。
然而上周五美股時段，納指創下連漲13天的紀錄後，昨日恒指低開在26,204點，日低在26,094點；之後靠著騰訊控股(700)領升向上，上衝26,400點的上周五高位附近，收市升200點在26,361點。
以中線角度的形態來看，港股有機會追落後，但還要看美股回跌時恒指是否能保持平穩，恒指能否持續升浪，判斷位可以在25,900點作為分界線。
未跌破25,900點之前，港股若能愈升就愈買，例如每升逾200點加買一筆貼價牛證，然後逢高平掉已經獲利一段的舊牛證，以利滾利的方式來止賺來推高，是博港股一個升浪的投機策略。今年港股跑輸美股之餘，更跑輸亞太區股市不少，若仍然看淡未來港股的話，當然不能用這方法。
既然是投機，就要以投機的角度來交易，以高槓桿貼價牛證來部署可避免之後下跌時的措手不及，若恒指能成功在第二季能突破今年新高，這方法可有倍數的成本利潤。
筆者會有這策略部署，是憧憬去年4月份的特朗普關稅造成的小股災之後，恒指從2萬點之下狂升一大段，短短不到3個月升至25,000點之上，逾6千點的升幅。而目前恒指從3月份低位回升幅度只有2千餘點，遠遠落後美股及亞太區市場，若真能追落後或去年的V型升浪的一半，今年目標可升至近3萬點。
筆者比較青睞科技指數，因落後多時，近日已漸見起色，技術形態也轉好。幾隻權重的科技股可優先考慮例如：騰訊控股(700)、阿里巴巴(9988)、快手(1024)及百度集團(9888)，可分散子彈部署各股牛證為策略；平安保險(2318)及港交所(388)，也是升浪必備的科指以外個股。
以輸有限的小資金部署一個奇特的策略，儘管勝率並不高，然而有倍數回報的憧憬，在不影響日常的交易策略，可抽調部分投資的資金來一試。