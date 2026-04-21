以貼價牛證來投機港股升浪

科技指數技術形態轉好，幾隻權重的科技股、如騰訊可優先考慮。(資料圖片)

上周四恒生指數在納指狂升12天的情況下，終升破市場眾望所歸的頸線26,250點，當天升446點至26,400點水平附近，圖表形態看來似升浪開始。但隔天、即上周五卻跌回頸線26,250點之下，日低跌至26,015點，投資者又要面對「萬水千山總是回」的港股節奏？港股今年以來情況總是讓人失望。

然而上周五美股時段，納指創下連漲13天的紀錄後，昨日恒指低開在26,204點，日低在26,094點；之後靠著騰訊控股(700)領升向上，上衝26,400點的上周五高位附近，收市升200點在26,361點。

以中線角度的形態來看，港股有機會追落後，但還要看美股回跌時恒指是否能保持平穩，恒指能否持續升浪，判斷位可以在25,900點作為分界線。