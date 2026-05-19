投資與投機：本質不同的兩個世界

在港股市場的一般投資者，常有一個揮之不去的迷思：「既然看好某隻股份，為甚麼不買入正股，反而要去碰那些看似風險極高的牛熊證或期權？」財經評論區總充斥著這種新手疑問 。
交易員的視角：強制收回是殘酷中的溫柔
正所謂白天不懂夜的黑，錢多的人當然買正股，關鍵在於分清投資與投機。這本來就是兩個截然不同的世界，各自運行著完全不同的遊戲規則，想要以有限的資金賺到人生的第一桶金必須靠投機。
傳統的分析員總是告訴我們「長期持有」的價值，然而多數散戶在買入正股後，一旦遇上大市調整或熊市時，往往會陷入人性的心理陷阱而不願止蝕，看着賬面上的浮虧，心裡只想著「不賣不輸」。經歷過2022至2023年的那場港股漫長的市場寒冬，許多投資人才驚覺，有些股份跌下去就再也沒有回家鄉的機會，那幾年在失落周期中，很多投資人都被周期淘汰，反而投機的還活著。所以死守正股非但不是「價值投資」，反而是深不見底的陷阱，把資金鎖死而錯失了其他翻身的機會 。
從資深交易員的實戰角度來看，衍生工具的「高風險」標籤，以牛熊證為例，其特有的「強制收回」機制，常常被新手視為洪水猛獸。但交易員反會告訴你：這恰恰是幫你對抗人性的最佳武器，因為買入時已預期最大損失的金額。
投機的核心是槓桿，牛熊證的強制收回，本質上是替我們執行止損的工具，它用最極端、最沒有人情味的方式，在市場切斷你的虧損，逼你面對現實。這看似殘酷，卻避免了因一時執著而陷入深不見底的深淵。相比起買正股時因猶豫不決而錯過止蝕位，之後越套越深，牛熊證至少幫你保留了「留得青山在」的餘額與本金。
別用投資思維審視投機，市場上沒有絕對正確的工具，只有放錯地方的思維 。
別再用投資的溫情，去審視投機的殘酷，如果你進場的目標是短期爆發力，就必須接受投機的紀律。如果你自問做不到果斷的止損，那麼利用自動「安全氣囊」的衍生工具來約束自己，未嘗不是一種另類的生存之道，看清遊戲規則，才能在變幻莫測的市場中活得更久。