投資與投機：本質不同的兩個世界

投資與投機是兩個截然不同的世界，各自運行著完全不同的遊戲規則，想以有限資金賺到第一桶金，必須靠投機。(資料圖片)

在港股市場的一般投資者，常有一個揮之不去的迷思：「既然看好某隻股份，為甚麼不買入正股，反而要去碰那些看似風險極高的牛熊證或期權？」財經評論區總充斥著這種新手疑問 。

交易員的視角：強制收回是殘酷中的溫柔

正所謂白天不懂夜的黑，錢多的人當然買正股，關鍵在於分清投資與投機。這本來就是兩個截然不同的世界，各自運行著完全不同的遊戲規則，想要以有限的資金賺到人生的第一桶金必須靠投機。

傳統的分析員總是告訴我們「長期持有」的價值，然而多數散戶在買入正股後，一旦遇上大市調整或熊市時，往往會陷入人性的心理陷阱而不願止蝕，看着賬面上的浮虧，心裡只想著「不賣不輸」。經歷過2022至2023年的那場港股漫長的市場寒冬，許多投資人才驚覺，有些股份跌下去就再也沒有回家鄉的機會，那幾年在失落周期中，很多投資人都被周期淘汰，反而投機的還活著。所以死守正股非但不是「價值投資」，反而是深不見底的陷阱，把資金鎖死而錯失了其他翻身的機會 。