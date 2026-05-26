恒生指數強勁反彈但未扭轉危險期；重大好淡關鍵在25,800點，科技股指數難得一併造好、要密切關注本周能否收復失地。不過恒指弱勢已見，必須要於接下來整個星期都在25,800以上才能扭轉劣勢。

至於為甚麼港股成為全世界最落後市場，原因在於恒指成分股中真正新科技公司的權重佔比太小；但港股確實存在不同霸總股(強勢增長股)。最新科指納入MINIMAX(100)、智譜(2513)成為成分股之一，據過往經驗，在真正納入前應該會出現一段趨勢直至正式染藍為止。

騰訊控股(700)仍然持續下跌，一直都說，下跌趨勢的資產就等於負心漢一樣、只會不斷傷害投資者的資本及感情。阿里巴巴(9988)稍為好一點，在關鍵點125有支持並反彈；未來只要繼續守好這位置，暫時橫行區間為主要劇本。小米集團(1810)則剛好在30元關鍵水平，除非任何一天重新再上31.15元或以上收市，才有機會進一步反彈。美團(3690)仍然未有起色，一來橫行時間太短，二來未真正站上好倉關鍵位置90元以上。不過如果下方再跌穿80元，那麼橫行劇本就不再，要小心再跌。