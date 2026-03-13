今年要跑多點，開始認真研究如何跑步。上星期完成54公里山賽，手錶說要休息72小時，以往沒有理會，這回刻意遵守。加上痛定思痛，要練習提升最大攝氧量 (VO2 Max)，大概等於加強體內的內燃機性能。除練習長課外，必需加入不同的速度課，當然還要配合飲食和休息。所以休息三天後，黃昏來一客幾公里，順道享受跑之樂趣。跑3公里到流浮山，霧氣凝結在地平線上，「鹹蛋黃」淡淡露出，散泛著一種灰粉紅、淺紫色彩的天空水影，是我最喜愛的顏色之一。

隔天跑長課，跟好友練跑半馬。天空清藍，到洪水橋與好友匯合，跑屯門方向，是熟識的路段。經過藍地，沿屯門河慢跑，賽後檢討上星期的山賽情況，討論本週大事，無所不談。我想起很多人說打高爾夫球的好處就是可以將大家「困」在一起，「強迫」溝通，增加認識，建立關係，談出生意，也許跑步有異曲同工之妙。跑向三聖邨，是這區著名品嚐海鮮之地。早上時分，海鮮檔已緩緩準備。我們跑向碼頭，漁船、遊艇在海灣內，背靠高樓大廈，是香港的特色畫面。回程不走回頭路，經虎地跑洪水橋，再一起跑回廈村牌坊，23.6公里作結。

星期天下午，輕鬆走遊南丫島。喜歡坐船，總愛那馬達聲響、海水氣味。渡船是慢「走」交通工具，不趕時間是浪漫。蕩入小島，感受悠閒風情。遊客不絕但不擠迫，我慢步閒逛小店食肆。街上滿溢現烤蛋圈的香氣，路人閒坐街旁酒吧、咖啡店，像走進另一個城市氛圍。按捺不住坐在海旁，靜賞風景至日落燈影。想起數年前跑過不同離島，看來今年要計劃一下。

獲邀為匡智會四校運動會嘉賓，被請為同學分享數句。回顧我跑多年，跑步於我是甚麼﹖同學們訓練、比賽是甚麼﹖努力練習下來，希望名列前茅。回想我跑出好成績時當然開心，但最重要是在每次跑步或做運動時的開心。跑出一身大汗的快感，認真練習至疲累的盡情，練習後進步的滿足感，跑步過程的美麗風景……跑之初，開心也。