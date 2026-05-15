三傻食玩跑澳門(上)

由關口乘車到市中心，先來網紅店百福麵家吃早餐。水餃、雲吞十分好吃，特別是上面加了蝦子，鮮香可口的湯底，香味撲鼻，味道比一般麵店突出。必吃的菠蘿油及豬扒包，保持水準。勝在三人同行，每人可嘗到更多不同美食。起跑到松山公園，上次澳門跑友說：「澳門供長跑地方有限，很多跑友都會到松山跑圈。」今次特來「參觀」及體驗。繞圈之外，跑上東望洋燈塔，鳥瞰山下密密麻麻的民居，山上的清淨猶如城市綠洲。續跑往炮台公園，我們三傻在圍牆外不停拍照，捕捉不同跑步的英姿。跑到大三巴——熟悉的景點，毋須駐足打卡，可邊跑邊遊覽，但比跑青公有趣。

天氣炎熱，受不了冰凍雪糕的誘惑，走入小巷品嘗抹茶軟雪糕，廉遊下三人一杯。經議事亭前地，續跑街向氹仔進發。由澳門街到氹仔，只有中間的舊橋可以行走。過橋到氹仔，跑入菩提寺。內有素食餐廳，每人一盅滋潤燉湯，品嘗馳名黑豆腐煲。續跑手信官也街、住宅博物館，向路環探索。經過路氹區的大型賭場度假酒店群，步入回歸平靜的海旁單車步道，感受著繁華平淡的反差。

跑到路環，體驗小村風味，到安德魯餅店朝聖。人龍沒氹仔分店般誇張，又是「補給站」放題——葡撻、白蘭地黑糖蛋糕、鬆餅、新鮮檸檬汁、可樂、雪碧。每人雖只是小口小啖，在烈陽的街頭暴曬下亦吃個不亦樂乎。跑經十月初五馬路海旁，不少電影電視在此取景，是浪漫的代名詞。續跑到廣場前地，被教堂、餐廳、茶座包圍，猶似身處在葡萄牙小鎮中……。