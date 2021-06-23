【健康佳】溫暖潮濕真菌溫床 灰甲影響儀容健康

炎炎夏日想著涼鞋或到泳池沙灘，當看到又黃又黑的趾甲，便感到很尷尬。皮膚科專科陳湧醫生表示，趾甲灰黃暗啞，是患上灰甲的徵狀，除了影響儀容外，手指腳趾甲亦會變脆及變厚，容易崩裂「跌灰」，令指甲不能發揮正常功能，又或腳趾甲變厚穿鞋易頂腳導致痛楚等。



灰甲是真菌感染引起，常出現於腳趾甲，但手指甲一樣會有灰甲問題。香港的天氣溫暖潮濕，加上不少打工仔需長時間穿著「密頭鞋」難以透氣，或是常做運動多汗焗腳，令真菌更易滋生，當身體免疫力減弱時，便容易導致灰甲。由於一般不會感覺痛楚，故初期往往會被忽略，但之後趾甲受感染範圍可擴大，其他趾甲亦可受感染，趾甲附近皮膚亦有可能感染真菌引起脱皮、水泡等皮膚問題，所以懷疑灰甲應及早求醫。



如灰甲情況較輕微或受感染趾甲數量不多，可塗抹外用藥水殺菌，但如受感染灰甲範圍較大，又或受感染趾甲有崩斷或變形等嚴重情況，外用藥成功率會較低。如灰甲情況嚴重，醫生會開口服抗真菌藥，由於真菌多藏於甲床內藥物難以到達的地方，加上趾甲厚度不同，治療腳甲療程一般約需3個月，配合外用藥水療效會更佳。醫生建議如情況許可，盡量保持雙腳透氣通爽或穿著吸汗的襪，預防感染真菌。患者亦可選擇以激光治療灰甲，如情況十分嚴重則可能要以手術拔甲。此外，不少灰甲患者會擔心口服藥會影響肝臟，但其實機會並不大，療程期間醫生會幫患者抽血檢查肝狀態，如藥物影響肝臟，停藥便可舒緩肝臟發炎情況。