【健康快訊】皮屑紅疹減自信 銀屑病令患者身心受創

銀屑病令患者的皮膚出現斑塊及皮屑，除了影響皮膚外，病人亦可能患上其他「共病」，不僅影響其他身體器官，甚至有患者因而患上抑鬱症等情緒「共病」。皮膚科專科黎亦翹醫生指出：「銀屑病與抑鬱症有關連性，有機會影響患者的情緒，臨床不少患友亦提及患病後經常心情低落，情緒受到困擾。」雖然銀屑病無法「斷尾」，但亦應及早使用合適治療，以避免出現共病。

歧視添心理壓力 銀屑病與情緒互相影響

銀屑病患者除受皮膚症狀困擾外，亦同時飽受心理壓力。情緒變差可能會減低患者的用藥依從性，令病情變差。當病情變嚴重時，患者的情緒隨之受影響，以致造成惡性循環。

黎醫生憶起曾有求診者穿上長袖衫及長褲，並戴上帽子，以避免其他人見到他身上的斑塊，怕會遭受歧視。另外亦有患者表示因病影響外觀，與人握手亦引來奇異目光，因此寧願留在家中。對此，黎醫生強調：「銀屑病屬自身免疫系統失調的疾病，因此不具傳染性。」

除情緒外，這病亦對患者的生活造成不少影響。醫生在評估病情時，除計算PASI指數 (Psoriasis Area and Severity Index)，即受銀屑病影響的皮膚面積及嚴重程度外，亦會評估患者的生活質量指數(DLQI)，了解銀屑病對患者生活的影響。

及早用生物製劑 針對壓抑發炎因子

以往醫學界一般以PASI 75為治療目標，PASI 75即患者的PASI指數比原本下降75%。但隨著新式治療相繼出現，現時的治療目標已提升至PASI 90或以上。長期使用傳統藥物，有機會引起不同程度的副作用，對肝臟、血壓及腎臟等造成影響。而生物製劑能針對壓抑銀屑病的特定發炎因子，只針對局部免疫系統，有助達到理想的PASI指數，安全性亦比傳統藥物高。

上文提及的銀屑病患者已患病逾25年，一直嘗試藥膏及中醫等治療，仍未能好好控制病情。他求診時5成皮膚受銀屑病影響。後來他使用生物製劑3個月，已達PASI 90以上，斑塊幾乎全部消失，20多年來首次能夠穿短褲外出，令他高興不已。

黎醫生對患者承受身心壓力表示理解，並建議：「銀屑病患者可參加病友組織，不少患者表示加入組織後，能夠從不同渠道獲取更多疾病資訊，並得知自己並不孤單，透過與其他病友分享交流以互相支持。」另外，患者亦可多做運動，如緩步跑及游泳等，對病情及情緒均有正面影響。

