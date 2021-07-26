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【健康解碼】法布瑞氏症原來並不罕見
祖籍潮州風險特別高？
4 小時前
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健康解碼法布瑞氏症潮州人香港中文大學醫學院內科及藥物治療學系心臟科教授心臟科專科李沛威
【健康解碼】法布瑞氏症原來並不罕見
祖籍潮州風險特別高？
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在醫學的進步下，一些以往被界定為「罕見病」的疾病，現時發現患病比例並非想像中低，以遺傳病「法布瑞氏症」為例，在鄰近地區台灣，每1,250名男新生兒便有1人帶有該病的基因。祖籍潮州、有心臟衰竭或心律不正的心肌肥大患者需加倍留意。中大心臟科教授指出，透過現今科技包括檢驗體內酵素及基因檢測，有助篩查高風險患者，及早對症下藥，避免出現不可逆轉的嚴重後果。

香港中文大學醫學院內科及藥物治療學系心臟科教授、心臟科專科醫生李沛威教授指出，法布瑞氏症會導致體內酵素分泌不足，未能分解糖脂質，令其積聚在細胞中，通常引致心肌肥大。其基因透過父母的X染色體遺傳給下一代，由於男性只有1條X染色體，病徵會比較明顯，女性則有2條X染色體，即使其中1條出現問題，亦有另一條補上，故病徵相對不明顯，但其心臟衰竭的死亡率仍較一般人高。

心臟問題以為是退化 發病率被低估
為何以往被界定為罕見病？李教授表示，該病可按臨床病徵劃分為兩種，第一種是孩童至青少年已發病的典型法布瑞氏症，每11萬名男士才有1人患上，除了心臟，神經、皮膚、眼部及腎臟等亦會受累，「但在近年，醫學界發現了第二種法布瑞氏症，主要影響心臟，部分患者也有腎臟病變，而且在成年後至中年才發病，患者會出現氣喘、腳腫、心口痛、心跳過慢、心臟衰竭甚至死亡，容易被診斷為年紀大而出現的退化問題。」

加上，10多年前，心肌肥大容易被認為單是由高血壓、主動脈心瓣收窄或倒流而造成，令法布瑞氏症患者數字一直被低估。李教授表示，中大的研究分析499名、患有重度或以上心肌肥大的成年患者中，1.6%（8人）是由法布瑞氏症引致，當中一半人同時有較嚴重的高血壓、2人有心瓣毛病，「證明即使有高血壓等，也不能就此排除法布瑞氏症是致病成因之一。」

心肌肥大患者留意三大警號 與家人及早篩查
李教授表示，法布瑞氏症有藥物可作治療，患者需定期入院作靜脈注射，以補充體內酵素，「若太遲治療，心肌肥大可引致部分心臟組織纖維化，心臟功能下降便不能逆轉。所以，較年輕的高風險人士應及早篩查，及早開始治療，治療的效用會較大。」

哪些人士屬較高風險？他續引述研究表示，心肌肥大的患者若同時出現三大警號，便需考慮進行驗血測試，檢測酵素水平，以及進行基因測試。第一是心臟衰竭；第二是心律不正，尤其是心跳慢的患者；第三是籍貫潮州，研究中，8名法布瑞氏症患者中有5名患者均祖籍潮州。許多居住在中國大陸南部、台灣和香港的潮州人，他們可能來自一個共同祖先，並遺傳了可導致法布瑞氏症的基因變異（IVS4+919G>A），「當有基因變異由大陸去到一個地理上相對封閉、基因庫單調的地區，該基因便能快速『開枝散葉』，令疾病變得普遍。」

要留意的是，家庭篩查同樣重要，「當1個法布瑞氏症患者獲確診，平均便有5個家人患病但仍未被診斷。」最後，李教授提醒，高風險的心肌肥大患者及患者家人應及早診斷，以免病情惡化，一發不可收拾。

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香港中文大學醫學院內科及藥物治療學系心臟科教授、心臟科專科醫生李沛威教授
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/【健康解碼】法布瑞氏症原來並不罕見-祖籍潮州風險特別高？-277567
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