【健康解碼】洗腸劑飲用份量不足 宿便難排清

增大腸鏡檢查併發症風險

大腸癌雖說是本港常見的癌症殺手，但只要我們能及早接受篩檢，絕對能夠有效作出預防。不過，部份患者或畏懼於檢查前的準備，特別是事前必須飲用大量如鐵鏽味的洗腸劑，會自行減少飲用份量。有醫生提醒患者，如因此而未能徹底排出宿便，將會影響檢查的成效，甚至會因糞便阻塞而錯過發現瘜肉及增加手術風險，建議患者跟從指示按份量飲用，避免因小失大。

現時政府為50歲或以上人士提供大便隱血測試服務，務求盡早篩檢出大腸癌患者。外科專科方婉琪醫生指出，這種檢查適合沒有病徵人士，若然已出現排便習慣改變、大便帶血及經常肚痛等病徵，或直系家屬成員曾患大腸癌的人士，就應盡早接受大腸鏡檢查以作及早診斷。她稱，大腸鏡檢查能找出的腺性瘜肉並一併切除，否則當這些瘜肉惡化成腫瘤便為時已晚。

45歲起宜接受大腸鏡檢查

除了上述提及的高風險人士，美國胃腸病學協會就建議45歲起，便應接受大腸鏡檢查。方醫生解釋，腺性瘜肉演變成腺瘤平均需要5至10年時間，如果能在這個黃金期內找出潛在病變，便能大大減低致癌風險。不過，亦有一些帶絨毛狀的瘜肉病變速度比較快，所以病人不要掉以輕心。同時，部份人或擔心檢查會有出血風險，她指在檢查前，醫生會為患者評估病史及服藥紀錄，假如正服用薄血藥就要暫時停藥，惟一般出血風險甚低。

提到另一個令人抗拒大腸鏡檢查的因素，就是事前的洗腸準備。方醫生指出，患者要在檢查前3天開始調整飲食習慣，避免進食高纖維食物，例如蔬菜、水果及豆類，肉類及米飯則可以多吃。此外，檢查前必須飲用大量協助排清宿便的洗腸劑，但她說，礙於傳統洗腸劑的氣味難聞，而且需要大量飲用，普遍患者對此相當抗拒，甚至飲不夠指定份量。

橙味洗腸劑 毋須大量灌飲

方醫生指出，若然飲不夠足夠份量便無法排清大便，屆時就會影響檢查的準確性，錯過發現瘜肉的機會及甚至增加手術風險：「由於腸道是彎曲的，如果殘留的大便阻塞著大腸鏡的鏡頭，可能會令儀器無法轉彎或安然前進，一旦因此刺穿腸道，大便有機會滲漏出腹膜引發炎症。」她又指，試過有患者因此未能完成整個過程，需要重新排期檢查，結果是得不償失。

不過，近年有些新型洗腸劑就解決了「難飲」的形象，味道類似橙汁，飲用方式也有所改變。方醫生稱，患者需要先飲150毫升這種洗腸劑，之後再飲2公升液體，例如電解質飲品、清茶、果汁或無渣的湯水均可，整個過程重覆1次，直至大便時排出清水便可，患者對此的接受程度也相對較高。她補充，現時不少日間醫療中心也有提供大腸鏡檢查服務，病人無需入院， 而整個過程亦大約只需2至3個小時就可完成，在時間安排上更為方便。

方醫生提醒，大腸癌的檢查方法各有不同成效、副作用及風險，患者應與醫生討論，再按個人情況包括身體狀況、病情，承擔能力等，選擇最適合的檢查方案。