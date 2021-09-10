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【健康解碼】洗腸腸鏡檢查切除瘜肉
預防大腸癌三部曲 消除癌變威脅
2021-09-10
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健康解碼大腸癌大腸鏡檢查大便隱血測試計劃洗腸劑腸胃及肝臟科專科李恒輝
【健康解碼】洗腸腸鏡檢查切除瘜肉
預防大腸癌三部曲 消除癌變威脅
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大腸鏡檢查是現時最有效預防大腸癌的方法，美國胃腸病學會建議年屆45歲以上人士定期接受相關檢查，以能及早揪出潛藏於腸道的瘜肉，避免將來演變為惡性腫瘤。不過，大腸鏡檢查能否發揮實際作用，這要視乎患者的準備功夫是否足夠。有醫生指出，不少患者未有按指示飲用洗腸劑，無法排清宿便，導致檢查過程難以進行，甚至可能會增加併發症風險。

現時香港政府為50歲以上人士免費提供大便隱血測試計劃，然後再因應結果決定是否進行大腸鏡檢查，但腸胃及肝臟科專科李恒輝醫生表示，大腸癌其中一個病發原因是瘜肉病變，然而八成瘜肉不會出血，換言之即使隱血測試結果陰性，也無法完全排除大腸癌風險。而大腸鏡檢查就能識別出這些瘜肉及一併切除，有研究指定期接受相關檢查，能減低7成患上大腸癌的機會。

割瘜肉防大腸病變
至於哪些人士應該及早接受大腸鏡檢查，李醫生表示，如發現大便習慣改變、大便帶血及經常肚痛，應盡快求診了解清楚；雖然國際指引建議45歲人士應接受大腸鏡檢查，不過他引述本港衛生署數據指，香港大腸癌發病年齡大部份為50歲以上，以瘜肉轉化為惡性腫瘤平均需時10年計算，建議港人年屆40左右就應接受檢查，若然家人有相關病史，更應再早一點篩檢。

李醫生稱，照大腸鏡的目的是透過在腸道放入導管，盡早揪出容易病變的瘜肉，例如絨毛狀瘜肉就是相對高風險而且病變速度也比較快的一類，可能短短兩三年間就會發展成惡性腫瘤， 所以千萬不要掉以輕心。

檢查當中一旦發現腸道情況異常，亦可同時抽取組織化驗、觀察瘜肉的表面分佈及即時切除。他補充，如今大腸鏡檢查技術成熟，一般半至一小時已能完成，不論醫院或日間治療中心也有提供相應檢查，大部份患者能即日出院，相對方便。

洗腸劑助排清宿便
然而，部份人對於這種入侵性檢查感到抗拒，最為人詬病要數事前的準備功夫︰飲用洗腸劑。李醫生說，事前的洗腸過程能令大腸變乾淨︰「當大便積聚於腸道，導管就很有可能會看不清楚而錯過瘜肉，亦有可能有機會因此戳破腸道出血。」但他直言，舊式洗腸劑味道難聞，而且需要灌飲數公升，不少人因此「偷工減料」，未有飲用指定份量，導致大便殘留腸道，使檢查過程形同虛設。所以李醫生呼籲病人千萬不要 「揾自己笨」， 在飲用不足夠洗腸劑的情況下就去進行檢查，結果浪費金錢和時間，最重要就是未能做到預防腸癌的效果。

近年有新一代洗腸劑擺脫「難飲難聞」形象，味道類近果汁，有助減低飲用時不適。李醫生指出，接受檢查人士只需飲用150毫升這種新型洗腸劑，其後2小時飲用2公升其他無渣飲料，例如清茶、電解質飲品及清湯等，重覆2次，便能達到洗腸效果。他補充，照大腸鏡檢查3天前應避免進食高纖食物，以減低大便形成，同樣有助增加檢查的準確性。

李醫生提醒，大腸癌的檢查方法各有不同成效、副作用及風險，患者應與醫生討論，再按個人情況包括身體狀況、病情，承擔能力等，選擇最適合的檢查方案。

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腸胃及肝臟科專科李恒輝醫生
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/【健康解碼】洗腸腸鏡檢查切除瘜肉-預防大腸癌三部曲-消除癌變威脅-284288
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