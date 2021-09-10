【健康解碼】洗腸腸鏡檢查切除瘜肉

預防大腸癌三部曲 消除癌變威脅

大腸鏡檢查是現時最有效預防大腸癌的方法，美國胃腸病學會建議年屆45歲以上人士定期接受相關檢查，以能及早揪出潛藏於腸道的瘜肉，避免將來演變為惡性腫瘤。不過，大腸鏡檢查能否發揮實際作用，這要視乎患者的準備功夫是否足夠。有醫生指出，不少患者未有按指示飲用洗腸劑，無法排清宿便，導致檢查過程難以進行，甚至可能會增加併發症風險。

現時香港政府為50歲以上人士免費提供大便隱血測試計劃，然後再因應結果決定是否進行大腸鏡檢查，但腸胃及肝臟科專科李恒輝醫生表示，大腸癌其中一個病發原因是瘜肉病變，然而八成瘜肉不會出血，換言之即使隱血測試結果陰性，也無法完全排除大腸癌風險。而大腸鏡檢查就能識別出這些瘜肉及一併切除，有研究指定期接受相關檢查，能減低7成患上大腸癌的機會。

割瘜肉防大腸病變

至於哪些人士應該及早接受大腸鏡檢查，李醫生表示，如發現大便習慣改變、大便帶血及經常肚痛，應盡快求診了解清楚；雖然國際指引建議45歲人士應接受大腸鏡檢查，不過他引述本港衛生署數據指，香港大腸癌發病年齡大部份為50歲以上，以瘜肉轉化為惡性腫瘤平均需時10年計算，建議港人年屆40左右就應接受檢查，若然家人有相關病史，更應再早一點篩檢。

李醫生稱，照大腸鏡的目的是透過在腸道放入導管，盡早揪出容易病變的瘜肉，例如絨毛狀瘜肉就是相對高風險而且病變速度也比較快的一類，可能短短兩三年間就會發展成惡性腫瘤， 所以千萬不要掉以輕心。

檢查當中一旦發現腸道情況異常，亦可同時抽取組織化驗、觀察瘜肉的表面分佈及即時切除。他補充，如今大腸鏡檢查技術成熟，一般半至一小時已能完成，不論醫院或日間治療中心也有提供相應檢查，大部份患者能即日出院，相對方便。

洗腸劑助排清宿便

然而，部份人對於這種入侵性檢查感到抗拒，最為人詬病要數事前的準備功夫︰飲用洗腸劑。李醫生說，事前的洗腸過程能令大腸變乾淨︰「當大便積聚於腸道，導管就很有可能會看不清楚而錯過瘜肉，亦有可能有機會因此戳破腸道出血。」但他直言，舊式洗腸劑味道難聞，而且需要灌飲數公升，不少人因此「偷工減料」，未有飲用指定份量，導致大便殘留腸道，使檢查過程形同虛設。所以李醫生呼籲病人千萬不要 「揾自己笨」， 在飲用不足夠洗腸劑的情況下就去進行檢查，結果浪費金錢和時間，最重要就是未能做到預防腸癌的效果。

近年有新一代洗腸劑擺脫「難飲難聞」形象，味道類近果汁，有助減低飲用時不適。李醫生指出，接受檢查人士只需飲用150毫升這種新型洗腸劑，其後2小時飲用2公升其他無渣飲料，例如清茶、電解質飲品及清湯等，重覆2次，便能達到洗腸效果。他補充，照大腸鏡檢查3天前應避免進食高纖食物，以減低大便形成，同樣有助增加檢查的準確性。

李醫生提醒，大腸癌的檢查方法各有不同成效、副作用及風險，患者應與醫生討論，再按個人情況包括身體狀況、病情，承擔能力等，選擇最適合的檢查方案。