乳癌｜點解篩查咁緊要？

乳癌篩查先導計劃明天(9月6日)正式開始，為合資格女士作乳癌篩查。事實上，本港每14名女士，便有一位在一生中可能患上乳癌。2018年亦有4,618宗女性乳癌新症個案，是女性癌性之冠，因此篩查確有其必要性。

篩查有何好處？

篩查的意義，在於定期用一些快速、簡便的檢驗或檢查，去找出可能患病的人。香港調查顯示，第一期乳癌患者五年存活率達97.5%，但第四期患者只有19.3%，因此定期作乳癌篩查有助及早發現乳癌，除存活率較高外，醫療費用也較少。

篩查做啲乜？

乳癌篩查先導計劃主要用乳房X光造影檢查，以及輔助性超聲波乳房檢查。前者可以清楚呈現乳房組織，若出現微鈣化點或異常情況，醫生一般會講解及跟進。如果乳房組織的密度較，如40歲或以下女性，或須輔以超聲波乳房檢查。另一方面，觸診有腫塊而X光片看不到、X光發現有腫塊並要確面硬塊還是囊腫、抽取組織時作引導，都會用到超聲波。現時乳房磁力共振掃描亦會用於高風險女性，惟未包括在是次先導計劃當中。

邊個要做篩查？

乳癌影響不同年齡層的女性，年紀愈大風險愈高。醫生建議，30歲以上女性便應該做開始做乳癌篩查，如前文所述，30至40歲應做超聲波乳房檢查和乳房X光造影檢查；而40歲至60歲，應每1至2年做一次乳房X光造影檢查；60歲以上可以每2至3年做一次乳房X光造影檢查。

相關新聞：乳癌篩查先導計劃明日展開 陳肇始：早治療免惡化