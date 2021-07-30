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出汗丨膚質易汗疹/濕疹 係咪盡量避免做運動？
2 小時前
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出汗丨膚質易汗疹/濕疹 係咪盡量避免做運動？
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基本只要在減汗、降溫、保濕3方面入手，在運動前作做足措施，濕疹人士也能享受運動的益處。(互聯網圖片)

做運動對身體有益，但對於濕疹患者來說，擔心皮膚因出汗過敏誘發濕疹或汗疹，而減少活動甚至避免運動。到底濕疹患者是否應盡量避免做運動？

運動對濕疹患者有正面作用
其實運動和濕疹兩者並非互相對立，反而恆常運動如跑步、行山、游泳等能令身體釋出「快樂荷爾蒙」多巴胺，有助紓緩患者的困擾情緒，適當解壓和減低抑鬱，對病情有正面影響。另外在中醫角度認為，運動排汗是身體排走濕氣的行為，運動令身體行氣活血，有利汗腹的排濕機能。基本只要在減汗、降溫、保濕3方面入手，在運動前作做足措施，濕疹人士也能享受運動的益處。

  • 運動前：選購棉質、寬身、淺色與透氣運動服；新買一定要先清洗才穿著，也不可傾方便風乾汗水將衣服重覆穿著；必要時可剪掉標籤牌，減低由衣物引起的「接觸性濕疹」。另外運動前應塗上防曬和潤膚膏，避免皮膚過於乾燥。
  • 運動時：常備一條毛巾擦乾汗水，減低汗水停留在皮膚表面引起過敏反應；運動時也注意補充足夠水分，以稀釋汗水中的鹽分和礦物質。也可以冷敷或冰感毛巾為身體降溫。運動時間可選清早、黃昏或夜晚，避開日曬和最炎熱的時間，減低出汗負荷。
  • 運動後：應盡快洗澡，水溫不要過高，洗澡時間控制在10分鐘內，避免過度洗澡將皮膚上的脂質洗走，導致乾燥誘發濕疹。洗澡後最好塗上有保濕成分的潤膚膏。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/出汗丨膚質易汗疹濕疹-係咪盡量避免做運動？-278371
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