吃得少但唔瘦？8個地雷令你易肥難瘦

美食處處，加上瘦身風氣，令不少現代人無時無刻都要減肥控制體重，除了運動外，飲食控制也是減肥的重要一環。但你有沒有發現，明明已經吃很少東西，為何完全沒有減磅？其實少吃不一定會變瘦，錯誤的飲食習慣反而會變更肥。

小心飲食對體型管理很重要，但過度克制食慾可能會突然食慾暴增，以致無法控制便投入高熱量食物的懷抱，長期下來不但不會瘦，體脂更會不斷增加。今次就綜合了營養師提及的8個妨礙瘦身的習慣：

1. 易失控暴食：心情不好時節食，反而會更想食，甚至失控狂食。

2. 沒有飽感：吃太少導致沒有飽感，結果吃下更多垃圾食物，進餐時多吃蔬菜能增加及延長飽感。

3. 不做運動：運動不足會加速肌肉流失，也會令人無力氣運動。

4. 壓力大：壓力會影響自律神經系統，身體在自我保護機制影響下更傾向囤積脂肪。

5. 基礎代謝率降低：吃太少會令身體進入節能模式，並且會影響心情。

6. 荷爾蒙失調：若採用正確的飲食和運動管理仍瘦不下來，可能是荷爾蒙失衡。

7. 容易復胖：吃太少或食物太單一，都會令體脂增加，稍為多吃體重便會反彈。

8. 下一餐吃更多：正餐吃得少甚至不吃，不但令自己忍不了吃零食，更可能導致下一餐吃得更多。

其實，覺得肚餓時，不宜過度壓抑食慾，可以吃點水果，或飲杯豆漿、乳酪，甚至可用雞胸肉填肚，但就不應進食空有熱量的垃圾食物，如油炸食物、加工食品及甜點等。另外，也不要覺餓才吃飯，這樣會愈吃愈多，按時進食及維持均衡飲食，才能有效控制體重。