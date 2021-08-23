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咖喱｜想減肥、抗氧化兼防阿茲海默症 咪食錯！
1 小時前
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咖喱｜想減肥、抗氧化兼防阿茲海默症 咪食錯！
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咖喱｜想減肥、抗氧化兼防阿茲海默症 咪食錯！

咖喱有多種款食，如比較辛辣的印尼咖喱、偏甜的日本咖喱、有紅綠黃之分的泰國咖喱，還有港式風味。咖喱看似「重口味」，但原來只要吃得對，不但可以減肥，還有抗氧化的作用，甚至能夠預防阿茲海默症！

 

咖喱粉熱量低

看來重口味的咖喱，想必以為熱量一樣重量級。原來咖喱粉的熱量相當低，如果以一人份計算，每次只需5克左右，熱量約為20千卡，若配以雞胸肉、洋葱、紅蘿蔔等去烹調，這道二人份咖喱雞還不到500千卡。當中唯一一個條件是要用咖喱粉才有低卡效果，若「偷懶」使用市面的咖喱磚，只計醬料可能已達500千卡！這便絕對沒有減肥效果了。

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咖喱食得啱，仲可以減肥！

咖喱含抗氧化物

身體如有過多自由基，除令人加速老化，還會帶來心血管疾病、癌症等。咖喱含有多種抗氧化物，包括薑黃素、槲皮素、葉黃素、玉米黃素，能夠清除自由基，抵抗發炎，從而對抗以上疾病。當中薑黃素的抗氧化能力，是維他命C的2.75倍、維他命E的1.6倍。

 

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咖喱中的薑黃素具抗氧化作用，可對抗自由基，減低心血管病等風險。

咖喱助預防阿茲海默症

同樣是歸功於薑黃素，可以減少β澱粉樣蛋白在腦內沉積，避免細經細胞受損引發阿茲海默症；同一時間，薑黃素含有的多羥基薑黃素衍生物，研究發現可以促進腦啡肽酶活性及數量，亦有延緩和預防阿茲海默症之效。

 

要得到咖喱的好處，其實毋須餐餐食，不過要提升薑黃的吸收率和使用度，不妨加入優質油脂如橄欖油，以及黑胡椒一同烹調。為免熱量太高，可選擇牛奶來代替椰漿煮咖喱。

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薑黃素從兩方面對抗阿茲海默症。當然，認知訓練、運動等同樣重要。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/咖喱｜想減肥、抗氧化兼防阿茲海默症-咪食錯！-281915
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