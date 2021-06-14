哭泣｜為身體帶來多種好處

今晚《識貨》節目首集出街，陳自瑤在拍攝時因為表現未如理想被評判狠批爆喊。事實上哭泣除了是宣洩情緒之外，原來對身體健康都有正面的作用！眼淚主要可分為3種：基礎眼淚是由淚腺分泌、保持眼睛表面濕潤的淚液；反射型眼淚是受到外界刺激而產生，如切洋蔥、吹沙入眼時的眼淚；情緒反應淚水就因傷心、痛楚，甚至開心等而分泌出來，而對健康最有好處的就是這一種。

1. 安撫情緒

哭泣時可以安撫一個人的情緒，讓他/她冷静下來，並減輕憂慮的感覺。2014年便有研究指出哭泣可刺激副交感神經，幫助放鬆。

2. 減輕痛楚

原來流淚時身體同時會分泌催產素和安多酚，它們都是讓人感覺良好、心情愉悅的荷爾蒙，同時可以減輕痛楚，無論是身體上或情感上。

3. 排解壓力

當感到壓力大而哭泣時，淚水會含有多種壓力荷爾蒙，有說這有助身體降低體內相關的荷爾蒙水平，從而得到減壓的作用，惟這仍需研究證實。

4.幫助睡眠

研究表明大哭一場有助嬰兒入睡，雖未有針對成年人的研究，但相信哭泣帶來的平伏情緒、回復良好感覺、減輕痛楚的效果，也讓人更易睡著。

5. 抵抗細菌

淚液中含有溶菌酶，有助殺菌，保持眼睛健康，2011年的研究甚至指出可以減低炭疽菌感染風險。

6. 提升視力

基礎眼淚可以潤澤眼球表面，避免變得乾燥，同時可以讓光線進入眼球時有更佳的折射效果，令影像更清晰。

7. 取得支持

當一個人哭泣時，身邊的人多會上前安慰，亦即可以得到身邊人的支持，在社交上也可得到好處呢！