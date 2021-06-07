家中練腿 一樣有效果

近日天氣不穩，確實影響出門的心情。即使宅在家中，仍有很多運動可以做，主要為自身重量訓練，一樣可以建立好身形，迎接夏日。個人認為這時候最適合做腿部肌肉的訓練，因為即使沒有使用任何器材，都能夠有足夠的訓練強度。另一方面，訓練腿部的大肌肉有助更有效率地提升基礎代謝率，對於減脂有正面作用。

首先是保加利亞深蹲，類似弓箭步但後腿會放在梳化或椅子上，集中用上前腿的力量，比一般深蹲和弓箭步有更強的刺激作用，也杜絕了左右腿發力不均的情形。另一個動作單腿羅馬尼亞硬舉，除大腿後方肌肉外，亦可練到臀部和背部肌肉，有助保持體態，減少平日拉傷腰、腿的情況發生。

保加利亞深蹲

背向健身椅、椅子或梳化大約一步半的距離，將一隻腳的腳面放於椅上，利用另一隻腳支撐身體。 雙手置於胸前，慢慢蹲下至大約膝關節呈90度，然後慢慢站直至原來位置。 留意身體要保持挺直，移動路線為直上直下；膝蓋勿超前腳尖太多，而且膝蓋應向腳尖方向移動，勿靠向身體內側，以免關節承受太大壓力。 蹲下是吸氣，往上站直時呼氣。每組做至力竭，換腳再做。每邊腳做3組。

單腿羅馬尼亞硬舉