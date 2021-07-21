情志過極百病生

香港人生活節奏急促、工作壓力大，加上經歷一年多的肺炎疫情，不少人生計受影響，甚至身心疲憊，患上不同程度的情緒問題。很多人只關注身體上的毛病，而忽略了心理健康的重要性。在中醫角度，情志過極可使五臟六腑出現問題，導致不同疾病的發生。

香港防癆會—香港大學中醫臨床教研中心(南區)註冊中醫師朱遠婷表示，「除了情緒疾病如抑鬱症、焦慮症、失眠，一些身體上的疾病如胃痛、腹瀉、月經失調、偏頭痛等，其實都與情緒問題息息相關。」



七情影響氣血

中醫所講的七情，即是指喜、怒、憂、思、悲、恐、驚七種情緒，如果人體長期或突然受到強烈的精神刺激，超越了自身的承受範圍，便會影響氣血運行，臟腑功能失調，導致疾病發生。朱遠婷舉例，「如果有擔心的事，我們會沒有胃口吃飯，事情完結了胃口又恢復正常；又有些人在親人離世後一直失眠；有些人過分激動而出現中風。」

樂觀積極有利病情好轉

朱遠婷續指，「不同的情緒可影響相對應的臟腑，其中心主喜、肝主怒、脾主思、肺主悲憂、腎主驚。」過喜可傷心，長期過度興奮可導致心神不寧，出現心悸、失眠等；過怒傷肝，導致肝氣鬱結，出現胸脅脹痛、月經延後或停閉、痛經、腫瘤等情況；思慮過度則傷心脾，導致心脾兩虛，出現失眠多夢、腹脹無胃口、便秘泄瀉等消化不良症狀；意志消極、悲憂情緒可傷及肺氣，導致氣短、不想多說話、神疲、抵抗力下降等；過度驚恐可傷腎氣，導致月經不調、二便失禁等。

七情過極可以致病，但七情變化也可以有利疾病康復。朱遠婷解釋，「生病時保持樂觀及積極的心態去面對，相信自己能戰勝疾病，有利於病情好轉、痊愈；而悲觀消沉的意志會影響氣血運行，使病情加重。」