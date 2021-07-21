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情志過極百病生
2 小時前
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心理健康情志過極五臟六腑香港防癆會七情心主喜肝主怒脾主思肺主悲憂腎主驚疏泄法轉移法節制法膻中穴內關穴太衝穴
情志過極百病生
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香港人生活節奏急促、工作壓力大，加上經歷一年多的肺炎疫情，不少人生計受影響，甚至身心疲憊，患上不同程度的情緒問題。很多人只關注身體上的毛病，而忽略了心理健康的重要性。在中醫角度，情志過極可使五臟六腑出現問題，導致不同疾病的發生。

香港防癆會—香港大學中醫臨床教研中心(南區)註冊中醫師朱遠婷表示，「除了情緒疾病如抑鬱症、焦慮症、失眠，一些身體上的疾病如胃痛、腹瀉、月經失調、偏頭痛等，其實都與情緒問題息息相關。」
 

七情影響氣血
中醫所講的七情，即是指喜、怒、憂、思、悲、恐、驚七種情緒，如果人體長期或突然受到強烈的精神刺激，超越了自身的承受範圍，便會影響氣血運行，臟腑功能失調，導致疾病發生。朱遠婷舉例，「如果有擔心的事，我們會沒有胃口吃飯，事情完結了胃口又恢復正常；又有些人在親人離世後一直失眠；有些人過分激動而出現中風。」

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朱遠婷指做一些自己喜歡的東西，從困擾中抽離，可舒暢身心。

樂觀積極有利病情好轉
朱遠婷續指，「不同的情緒可影響相對應的臟腑，其中心主喜、肝主怒、脾主思、肺主悲憂、腎主驚。」過喜可傷心，長期過度興奮可導致心神不寧，出現心悸、失眠等；過怒傷肝，導致肝氣鬱結，出現胸脅脹痛、月經延後或停閉、痛經、腫瘤等情況；思慮過度則傷心脾，導致心脾兩虛，出現失眠多夢、腹脹無胃口、便秘泄瀉等消化不良症狀；意志消極、悲憂情緒可傷及肺氣，導致氣短、不想多說話、神疲、抵抗力下降等；過度驚恐可傷腎氣，導致月經不調、二便失禁等。

七情過極可以致病，但七情變化也可以有利疾病康復。朱遠婷解釋，「生病時保持樂觀及積極的心態去面對，相信自己能戰勝疾病，有利於病情好轉、痊愈；而悲觀消沉的意志會影響氣血運行，使病情加重。」

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/情志過極百病生-276928
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