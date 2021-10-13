戶外活動減少網課增 疫下學童近視發病率飆升

為宣傳保護視力的重要性，每年10月第2個星期四皆定為「世界視覺日」。疫情嚴峻期間，學校多次實施停課，學童雖然可以透過網課繼續學習，但連月對著電子屏幕上課，戶外活動時間減少，他們的眼睛健康或已響起警號。香港中文大學醫學院眼科及視覺科學學系今年8月發表研究報告，發現本港學童近視發病率為疫情前的2.5倍，出現「近視爆發式增長」！



6至8歲學童近視發病率為30% 較疫前增加2.5倍

研究團隊於2019年12月至2020年1月、即疫情爆發初期，招募709名6至8歲學童參與研究並跟進他們的視力發展8個月，期間覆蓋學校停課及社交活動受限，再與另一組1,084名學童同年齡層學童疫情前的數據比較，發現疫情下學童每年近視發病率約為30%，即每3名學童便有約1人患上近視，較疫情前近視發病率約12%增加2.5倍。另外，研究團隊推算，學童近視加深速度由每年加深41度，增至每年加深80度；眼軸增長則由每年0.28毫米，增至0.45毫米。



疫情期間使用電子產品時間急升

而是次研究，亦具體顯示疫情前後學童生活模式的轉變。疫情前、仍需到校上課及社交活動如常期間，學童平均戶外活動時間為每日約75分鐘，惟疫情爆發後跌至只有平均每日24分鐘；而疫情期間學童於室內使用電子屏幕的時間更是由疫情前平均每日約2.5小時，急升至平均每日7小時，反映疫情下學童近視加深速度變快，與他們進行戶外活動的時間顯著減少和近距離工作時數增加息息相關。



建議每日2小時戶外活動

近視若不斷加深，達600度或以上，即屬「深近視」。深近視患者比平常人更大機會患上眼睛疾病，包括青光眼、黃斑病變、視網膜脫落和白內障，嚴重可致盲。雖然戴眼鏡或進行激光矯視手術可以幫助改善視力，但不能防止眼球拉長問題或降低出現併發症的風險。研究團隊建議學童每日花2小時式每週14小時進行戶外活動，適量接觸陽光以增加分泌多巴胺，有助預防及減慢近視加深；即便未能安排戶外活動時間，亦應每學習30分鐘就讓眼睛休息30秒，望向窗外遠景，接觸自然光，紓緩眼珠負擔。與此同時，隨著越來越多的課堂須在線上進行，使用電子產品學習日漸普及，老師與家長應助學童養成健康使用電子產品的習慣，如選用屏幕較大的平板或座枱電腦、須與屏幕保持30至50厘米距離及使用時避免字體過小等。



資料來源：香港中文大學醫學院



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