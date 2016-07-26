撞倒撼親丨無外傷即無事？慢性硬膜下血腫難察覺 長者高危

引述台灣傳媒報道，新北市一位羅姓老婦，上月中旬在公眾共用的學校運動場散步時，意外被正在備戰接力賽衝刺的學生撞倒。羅婦當刻沒有外傷且意識清醒，休息片刻便返家，豈料後來在家中嘔吐暈眩，送院後始發現腦出血，經緊急開顱救治後，羅婦仍陷入重度昏迷，情況嚴重。原來撞到頭，沒有外傷都可以好大鑊！原因是長者特別容易有俗稱「慢性腦出血」的慢性硬膜下血腫，症狀未必即時呈現，最長或要4周、數月甚至數年後才出事，嚴重可致癲癇(即發羊吊)、昏迷甚至腦功能永久受損。

撞擊力度毋須大 長者撞倒頭 可致慢性腦出血

大家都有撞到頭的經驗，但對於長者來說便要特別小心，就算頭部沒有明顯外傷，也不容忽視。其實撞擊力度毋須大，簡單如坐巴士遇上突然煞車撼親頭、屋企撞到櫃門、地滑跣倒撞倒牆壁等，足以令腦硬膜出血。由於屬於頭皮下的內傷，腦硬膜慢慢滲血，造成慢性硬膜下血腫。由於情況並不明顯，故撞倒後求醫照CT電腦掃描，也未必察覺顱內有瘀血。直至瘀血積累一定程度，導致顱內壓上升，症狀才會浮現，這也解釋到為何有慢性硬膜下血腫，最長患者要數周、數月甚至數年才發病。

慢性硬膜下血腫包括甚麼徵狀？

如有慢性硬膜下血腫，患者會在撞傷後逐漸顯現徵狀，例如頭痛、頭暈、嘔吐、眼花、耳鳴、全身麻痹和四肢不協調。但長者痛感比較遲鈍，上述五官和四肢反應未必出現，所以也要注意患者有否出現思維紊亂、遲鈍、記憶力下降、溝通時詞不達意等，甚至有短暫性腦癇，家人或會誤以為是腦中風、腦退化等問題。由於傷勢隨時惡化，故此就算徵狀輕微也要特別留神。

一般來說腦創傷引起的出血，普遍在受傷後的6個小時內出現；腦腫脹等問題也會於24至48小時內出現。故此家人應根據患者年齡和身體反應，判斷有否腦出血風險，從而接受檢查。

為何長者特別易慢性腦出血？

不少長者患有心血管疾病，需要服食薄血藥，增加出血風險。另外長者會有腦部萎縮現象，令顱內增加累積瘀血的空間，徵狀不會立即出現，待瘀血在溶解過程中吸水及膨脹，引起顱內高壓，有研究指此時患者發羊吊的風險會增加40%；至於為期較久的血腫，其結締組織變性而發生鈣化，長時間壓迫腦部，造成神經功能缺失。

有慢性硬膜下血腫，如能及早發現，只需接受外科手術，於頭顱鑽開兩個小孔排走瘀血便可。惟長者服食薄血藥，凝血能力較差，或會減慢術後傷口愈合速度，令血液倒流形成新血塊，有復發風險。

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