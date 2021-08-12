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早醫暗瘡 免影響心理
3 小時前
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暗瘡負面情緒心理影響香港皮膚健康基金皮膚科專科油脂毛孔毛囊黑頭疤痕嚴重抑鬱症胰島素訊號皮脂腺維他命A酸粉刺過氧化苯甲抗生素口服四環素口服異維A酸口罩抗痘企劃
早醫暗瘡 免影響心理
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暗瘡是差不多人人都會出現的問題，尤其這年多以來經常要戴口罩，或令情況惡化，但由於不會有生命危險，並沒有太多人會因此求診。然而沒有妥善處理暗瘡的話，或帶來負面情緒及心理影響，如有需要宜及早治理。

香港皮膚健康基金主席、皮膚科專科醫生陳厚毅表示，本港約有81.5%人有暗瘡問題，「當油脂無法順利由毛孔排出而積聚於毛囊，會形成硬粒變黑，即黑頭。如它受細菌感染就會紅腫發炎，形成暗瘡。」值得留意是，若暗瘡變嚴重，即使治愈也會留有永久疤痕。

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(左起)關志強、陳厚毅及患者Andrew。

六成人暗瘡留疤
早前一項針對本地12至29歲人士的調查，發現86%受訪者曾有暗瘡問題，而過半數曾達中等至嚴重暗瘡，即多於半邊面受影響，甚至出現結節和囊腫。亦有63%人曾因暗瘡留有疤痕。陳厚毅續指，「可是會向醫生求診的人只有21%，大多自行購買藥膏使用(50%)，或用手擠、用針挑暗瘡(78%)。後者雖可將膿頭弄走，但未能解決深層發炎問題，也有可能帶來細菌進一步感染。」事實上，暗瘡類型愈嚴重，平均治療花費愈多，由粉刺的千多元，到結節的四千多元，建議趁情況輕微求診，減金錢壓力。


負面情緒成惡性循環
不少受訪者都會介意自己生暗瘡，引起負面情緒，如尷尬(66%)、自卑(49%)、沮喪(35%)等，也認為對生活有中等至嚴重負面影響，包括日常生活(42%)和愛情(37%)。香港皮膚健康基金副主席、皮膚科專科醫生關志強引述研究指，「暗瘡可以造成明顯心理影響，如被同輩污名化、人際關係困難、焦慮、抑鬱；另一研究亦表明，暗瘡患者患嚴重抑鬱症的機率比一般人高54%；若情況嚴重、持久，常會造成疤痕，令患者感到壓力而抓癢、搣皮，而進一步加劇炎症、凹凸洞、色素沉著和焦慮。若繼而有壓力性進食，又可能使胰島素訊號變化而激活皮脂腺，加劇暗瘡。」

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暗瘡患者患嚴重抑鬱症的機率比一般人高54%。

治療需耐性
陳厚毅強調，暗瘡治療非一朝一夕，一般療程以月計，患者需給予耐性，「輕度暗瘡可用維他命A酸外用藥，有效對付粉刺，可另加過氧化苯甲、抗生素以消炎殺菌；中度至嚴重的話，可考慮口服四環素；如非常嚴重，或需口服異維A酸，由於會有口乾、脫皮、女性未能懷孕的問題，建議及早治療避免用副作用大的藥。」除用藥外，患者亦要注意面部清潔、充足休息、避免壓力太大，飲食上要避免高熱量、辛辣、煎炸食物，多吃蔬果。另外，勤換口罩，或者間中轉用不同剪裁的口罩，都有助減少因口罩而產生的暗瘡。


資助年輕人治療
暗瘡較多困擾年輕人，為減輕對他們的壓力，香港皮膚健康基金推出抗痘企劃，與專科醫生及社區藥房合作，提供義務診症、免費配藥服務。陳厚毅希望企劃可幫助到200名來自低收入家庭的年輕暗瘡患者。免費服務包括一次診症、一次覆診，以及合共3個月免費用藥，有需要可WhatsApp 5504 0803查詢。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/早醫暗瘡-免影響心理-280226
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