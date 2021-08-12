早醫暗瘡 免影響心理

暗瘡是差不多人人都會出現的問題，尤其這年多以來經常要戴口罩，或令情況惡化，但由於不會有生命危險，並沒有太多人會因此求診。然而沒有妥善處理暗瘡的話，或帶來負面情緒及心理影響，如有需要宜及早治理。

香港皮膚健康基金主席、皮膚科專科醫生陳厚毅表示，本港約有81.5%人有暗瘡問題，「當油脂無法順利由毛孔排出而積聚於毛囊，會形成硬粒變黑，即黑頭。如它受細菌感染就會紅腫發炎，形成暗瘡。」值得留意是，若暗瘡變嚴重，即使治愈也會留有永久疤痕。

六成人暗瘡留疤

早前一項針對本地12至29歲人士的調查，發現86%受訪者曾有暗瘡問題，而過半數曾達中等至嚴重暗瘡，即多於半邊面受影響，甚至出現結節和囊腫。亦有63%人曾因暗瘡留有疤痕。陳厚毅續指，「可是會向醫生求診的人只有21%，大多自行購買藥膏使用(50%)，或用手擠、用針挑暗瘡(78%)。後者雖可將膿頭弄走，但未能解決深層發炎問題，也有可能帶來細菌進一步感染。」事實上，暗瘡類型愈嚴重，平均治療花費愈多，由粉刺的千多元，到結節的四千多元，建議趁情況輕微求診，減金錢壓力。



負面情緒成惡性循環

不少受訪者都會介意自己生暗瘡，引起負面情緒，如尷尬(66%)、自卑(49%)、沮喪(35%)等，也認為對生活有中等至嚴重負面影響，包括日常生活(42%)和愛情(37%)。香港皮膚健康基金副主席、皮膚科專科醫生關志強引述研究指，「暗瘡可以造成明顯心理影響，如被同輩污名化、人際關係困難、焦慮、抑鬱；另一研究亦表明，暗瘡患者患嚴重抑鬱症的機率比一般人高54%；若情況嚴重、持久，常會造成疤痕，令患者感到壓力而抓癢、搣皮，而進一步加劇炎症、凹凸洞、色素沉著和焦慮。若繼而有壓力性進食，又可能使胰島素訊號變化而激活皮脂腺，加劇暗瘡。」

治療需耐性

陳厚毅強調，暗瘡治療非一朝一夕，一般療程以月計，患者需給予耐性，「輕度暗瘡可用維他命A酸外用藥，有效對付粉刺，可另加過氧化苯甲、抗生素以消炎殺菌；中度至嚴重的話，可考慮口服四環素；如非常嚴重，或需口服異維A酸，由於會有口乾、脫皮、女性未能懷孕的問題，建議及早治療避免用副作用大的藥。」除用藥外，患者亦要注意面部清潔、充足休息、避免壓力太大，飲食上要避免高熱量、辛辣、煎炸食物，多吃蔬果。另外，勤換口罩，或者間中轉用不同剪裁的口罩，都有助減少因口罩而產生的暗瘡。



資助年輕人治療

暗瘡較多困擾年輕人，為減輕對他們的壓力，香港皮膚健康基金推出抗痘企劃，與專科醫生及社區藥房合作，提供義務診症、免費配藥服務。陳厚毅希望企劃可幫助到200名來自低收入家庭的年輕暗瘡患者。免費服務包括一次診症、一次覆診，以及合共3個月免費用藥，有需要可WhatsApp 5504 0803查詢。