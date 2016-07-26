東京奧運丨更新：張家朗花劍奪金 劍神升呢全靠新訓練方法

更新消息20:30：張家朗擊敗意大利選手Daniele Garozzo，為香港勇奪首面男子花劍金牌！！！

更新消息：張家朗殺入決賽！今晚香港時間8時10分，跟意大利選手Daniele Garozzo爭奪男子花劍金牌！

有「少年劍神」之稱、港隊劍擊運動員張家朗歷史性於東京奧運晉級男子花劍4強，稍後將於香港時間6時20分跟捷克劍手Choupenitch Alexander對決，爭取決賽資格！之前張家朗在16強賽事以15：3，大炒世界第一的意大利劍手Alessio Foconi，剛又在8強跟俄羅斯奧委會選手Kirill Borodachev死戰，背水一擊連追6劍兼決勝一擊反勝對手挺進4強。

之所以張家朗愈戰愈勇，如有神助，可能跟出發前隊員在記者會上提過，港隊得到意大利藉體能教練加入有關。一般運動員的練習多採取重點訓練，如跑手會「死操死跑」主攻下肢肌力強化、跳手會重覆練習同一難度動作等，務求大腦和四肢肌肉熟習比賽動作。然而單純靠針對性訓練，或未能將選手潛能發揮更好。

交叉訓練：重訓完又踩單車

張家朗指港隊半年前聘請了意大利籍新體能教練，是男子劍擊狀態提升的關鍵。他指新教練改變了運動員訓練的認知，「以往只做健身重訓強化肢體肌力，但教練會叫大家將重量和心肺合一訓練，重訓完即去踩單車。」這種「交叉訓練」直接提高了家朗的表現，不止體能更穩定，也強化集中力，加上家朗大賽經驗豐富，致令他在東京奧運過關斬將。

交叉訓練的4種好處

其實大家可參考頂尖運動員的訓練方法，在平日改變運動練習的模式，如喜歡足球、籃球的朋友，不要一味只操練腳法或投射能力，交叉訓練Cross Training有以下4種好處：

減少重複乏味的練習，以其他運動激發動機，令本課操練更專注。 為自己增加多一項身體特質(如速度、耐力、柔軟度等)，整體提升運動表現。 減低受傷機會，也能加快受傷復原速度。 享受多一種運動，相輔相成。

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