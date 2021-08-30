洋蔥好處多 生吃有益熟食亦無妨

洋蔥對健康有非常多的益處，尤其含有豐富的「槲皮素」，而且吸收率相當高。這種營養素可以幫助抗敏、抗自由基傷害、抗氧化及調節免疫力等，並能有助保護心血管及預防三高及其他慢性疾病。

除了槲皮素，洋蔥還有大蒜素，有助抗氧化及抑制有害物生成，而洋蔥亦有提供醣分，有助於消化道健康、提升腸道鈣和鎂的吸收，故對保持骨骼健康及預防骨質疏鬆也很有用。

然而，縱使洋蔥對健康有利，但也不能過量進食，每日吃半顆便已經足夠，否則吃得過量可能會引起胃灼熱及刺激腸道等問題，且可能因攝取過多寡糖而造成腹脹，腸胃不佳者需要特別留意，糖尿病患者則更要有節制。

洋蔥可以生吃，可避免大蒜素在烹煮過程中流失，可將洋蔥初片後以紅酒浸泡，若不喜歡生洋蔥的辛辣味道，將其煮熟才享用亦能攝取當中的營養，但謹記洋蔥煮得愈熟，營養成分會愈少。日本便流行飲用洋蔥水，做法是將洋蔥切碎並靜置15分鐘以上，然後加熱調理，能提升保護血管的功能，但加熱後要盡快飲用，放置超過一小時作用便會徐徐下降。