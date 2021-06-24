減脂｜減磅如何避免肌肉流失？

減肥時需要製造「熱量赤字」，讓身體消耗多於攝取，就會慢慢使用身體中的儲備，從而減輕體重。可是在這個過程中，除了脂肪，也有可能將肌肉消耗掉，如此一來身體的基代謝率會下降，令減肥的效率也會下降。因此，我們需要想辦法盡量保留肌肉，如果可以做足以下3點，便能更有效率地得到美好體態。

1. 增加蛋白質攝取

蛋白質是肌肉的重要構成部分，因此提升蛋白質攝取量可減低身體向肌肉「埋手」的機會。而每天所需攝取量約為每公斤體重1.6至2.7克，比一般議攝取量的0.8至1克多得多，因此有腎臟問題的人士應先諮詢醫生。

2. 配合阻力訓練

阻力訓練即一般器械、啞鈴、橡筋帶對抗一些阻力的運動。這類運動可以刺激肌肉增長，因此能夠減慢身體分解當中的蛋白質作「燃料」。

3. 運動後適當補充

雖然要減肥，但運動後仍須進食，而且要聰明地攝取碳水化合物及蛋白質，除了有助復體能，亦可刺激肌肉合成。若完成中高強度運動，約須補充每公斤體量1至1.2克碳水化合物及0.3克蛋白質。