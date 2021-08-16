港大研發光照觸發釋藥系統 治療視網膜母細胞瘤新突破

視網膜母細胞瘤雖然較罕見，過香港每年亦有數宗新症，是嬰兒和兒童最常見的原發性眼部惡性腫瘤，更可以致命。臨床上治療此症需要經璃玻體內給藥，其入侵性往往為患者帶來痛楚及副作用。港大醫學院聯同上海復旦大學基礎醫學院的研究團隊，研發出「靜脈注射加光照觸發眼部釋藥」策略，提供非入侵性的藥物傳送途徑，研究成果已發表於《Advanced Science》期刊。

眼球內釋放藥物

傳統在眼睛注射藥物，往往帶來眼出血、眼內炎、視網絡脫落等副作用，是次研究團隊為解決此問題，發明了光照觸發釋藥系統，首先是設計了簡單而且可以被光分解的三枝狀小分子，能夠與疏水性的藥物於溶液中自組納米顆粒，於綠光照射下小分子就會分解並釋放藥物。於是藥物可以經過靜脈注射送入體，再用綠光照射眼睛，觸發眼球內的藥物釋放，從而抑制腫瘤生長。在小鼠實驗中此方法有效抑制腫瘤，並未見毒副作用。這精準送藥方式日後也有可能用於治療其他眼疾。

眼睛照射後現白斑

視網膜母細胞瘤是眼睛的感光層出現病變，可同時影響兩邊眼睛或只有一隻眼睛受累，常見徵狀包括白瞳症，在燈光下或者閃光燈照射後，瞳孔出現白斑；又或有斜視、眼紅、眼痛、視力模糊、眼球發炎、虹膜變色等。

治療存活為先

治療視網膜母細胞瘤最重要是存活，其次是保留視力，最後是保持外觀。而治療方法有化療、放射治療、激光治療、冷凍治療、眼球摘出手術等。及時治療的話，超過九成兒童都可存活，繼續正常生活。