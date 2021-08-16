Am730
Am730
Am730
Am730
Health
港大研發光照觸發釋藥系統 治療視網膜母細胞瘤新突破
1 小時前
#Hashtags
視網膜母細胞瘤港大醫學院上海復旦大學基礎醫學院靜脈注射加光照觸發眼部釋藥Advanced Science三枝狀小分子納米顆粒白瞳症
港大研發光照觸發釋藥系統 治療視網膜母細胞瘤新突破
news-images
港大研發光照觸發釋藥系統 治療視網膜母細胞瘤新突破

視網膜母細胞瘤雖然較罕見，過香港每年亦有數宗新症，是嬰兒和兒童最常見的原發性眼部惡性腫瘤，更可以致命。臨床上治療此症需要經璃玻體內給藥，其入侵性往往為患者帶來痛楚及副作用。港大醫學院聯同上海復旦大學基礎醫學院的研究團隊，研發出「靜脈注射加光照觸發眼部釋藥」策略，提供非入侵性的藥物傳送途徑，研究成果已發表於《Advanced Science》期刊。

 

眼球內釋放藥物

傳統在眼睛注射藥物，往往帶來眼出血、眼內炎、視網絡脫落等副作用，是次研究團隊為解決此問題，發明了光照觸發釋藥系統，首先是設計了簡單而且可以被光分解的三枝狀小分子，能夠與疏水性的藥物於溶液中自組納米顆粒，於綠光照射下小分子就會分解並釋放藥物。於是藥物可以經過靜脈注射送入體，再用綠光照射眼睛，觸發眼球內的藥物釋放，從而抑制腫瘤生長。在小鼠實驗中此方法有效抑制腫瘤，並未見毒副作用。這精準送藥方式日後也有可能用於治療其他眼疾。

news-images
三枝狀小分子可與疏水性藥物自組成納米顆粒，並於綠光照射下分解及釋放藥物。

眼睛照射後現白斑

視網膜母細胞瘤是眼睛的感光層出現病變，可同時影響兩邊眼睛或只有一隻眼睛受累，常見徵狀包括白瞳症，在燈光下或者閃光燈照射後，瞳孔出現白斑；又或有斜視、眼紅、眼痛、視力模糊、眼球發炎、虹膜變色等。

 

治療存活為先

治療視網膜母細胞瘤最重要是存活，其次是保留視力，最後是保持外觀。而治療方法有化療、放射治療、激光治療、冷凍治療、眼球摘出手術等。及時治療的話，超過九成兒童都可存活，繼續正常生活。

news-images
港大醫學院藥理及藥劑學系、李達三博士研究中心助理教授以及生物醫藥技術國家重點實驗室首席調查研究員汪衛平博士(前排左二)和研究團隊。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/港大研發光照觸發釋藥系統-治療視網膜母細胞瘤新突破-282567
#Hashtags
視網膜母細胞瘤港大醫學院上海復旦大學基礎醫學院靜脈注射加光照觸發眼部釋藥Advanced Science三枝狀小分子納米顆粒白瞳症

全球防疫排名丨香港升上第18位 台灣跌至第41 中美貼近分別排24、25位

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
全球防疫排名丨香港升上第18位 台灣跌至第41 中美貼近分別排24、25位
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多