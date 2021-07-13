濕疹｜解構成因、如何預防、日常保濕、及飲食戒口指南

濕疹是一個非常困擾的慢性皮膚病，其成因可能因為遺傳、致敏源如灰塵、飲食沒有戒口等，每到轉天氣時特別容易發作，亦令不少都市人十分頭痛。到底濕疹的成因是甚麼？濕疹要如何預防？平時要怎樣保濕護理？飲食上濕疹患者有甚麼食物要戒口？

濕疹成因

為何夏天時濕疹總會復發？濕疹除了是家族遺傳外，食物致敏原或外在環境都會有關，因此人人都有可能患上濕疹。患者的皮膚護理最重要是保濕，但於不同季節，要留意的地方亦有所不同。

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如何防止濕疹發作

中醫認為濕疹源於身體免疫機能失調，因此可透過中藥健脾、宣肺、保腎、疏肝、活血、驅風、止痕等方法預防，助濕疹患者作調理身體，避免失衡情況。專家更指出，使用類固醇治療未必是長遠方法。

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濕疹日常保濕

在炎熱的天氣下作戶外活動，出汗過多或會刺激皮膚使濕疹發作，而出現皮膚痕癢、乾燥、紅腫，甚至出水泡等。為減少發作，日常的護理十分重要，由生活習慣、飲食到家居環境都要注意。但要減少濕疹發作，首先便要從保濕護膚開始，有些人會用爽身粉、止汗劑，但其實專家建議採用無色素、無香料，甚至無防腐劑的保濕潤膚霜，避免刺激皮膚。中醫認為最好使用天然油脂產品，包括動物和植物來源的油脂，如羊脂膏、茶花籽油等，而應避免石油副產品的潤膚膏。

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濕疹飲食戒口

飲食向來是預防濕疹的重要一環。中西醫都指出，濕疹有可能是腸胃出現問題，毒素無法釋放，轉而去皮膚排毒。因此要改善濕疹問題，首要便先改變飲食習慣及戒口。

醫生建議濕疹患者應進食天然及不同類型的食物，減少攝取高精煉、含添加劑、防腐劑、味精、及刺激性食物，避免令皮膚敏感而不適。

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另一方面，醫學界亦有研究指除了處理皮膚保濕及發炎的情況外，腸道健康也有密切關係。有皮膚科專科醫生表示，腸道內好壞菌比例失衡會影響免疫系統，若調整好兩者平衡比例，有助減少復發，醫學界用益生菌治療濕疹是其中一個方向。

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