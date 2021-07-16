筋膜或是腰骨痛元兇

腰骨痛通常是腰骨或腰肌肉出現問題，例如扭傷、移位、勞損、退化等。一般都是以傳統治療概念及方法，去解決病人以上問題。但有些不同形式的痛症病人，單循傳統治療概念未必能完全改善。註冊脊醫汪家智表示，箇中原因可能和常受忽略的「筋膜」有關。

汪家智指出，一般治療腰骨痛，只要將腰骨矯正好，拉鬆肌肉，再配合一些物理治療，例如衝擊波、干擾波等，便能改善。但若要徹底改善，有時就要從筋膜(Fascia)著手。

影響脊骨運作

「現今醫學理論，我們的身體是由骨頭、肌肉、韌帶等組成。筋膜往往只被視為一個外層纖維組織，而不是身體的主要組成部分。我記得當就讀醫學院時，解剖學課堂裡面，老師叫我們將這塊筋膜完全切除之後才可以見到肌肉，也沒有要我們花時間去研究這個筋膜。」

汪家智續指，「其實筋膜是身體非常重要的纖維組織！它墊在皮膚底下，及包圍著肌肉、肌群、血管、神經、內臟。筋膜分為三種，分別叫淺筋膜、深筋膜、內臟筋膜。它們穿插在我們身體器官及肌肉群，也會影響到我們的脊骨及它的運作。當我們每行一步，筋膜都會牽連，影響脊骨血管神經線及肌肉。」

根治痛症

美國著名治療師Tom Myers，在1974年已經開始研究筋膜和脊骨痛症的關係。他發現，我們的身體是由筋膜包裹著肌肉，而每一個動作，都會通過筋膜影響到身體其他部分的運作。

「所以如果腰骨痛，只是集中治療腰骨，有時可能只是頭痛醫頭，腳痛醫腳。」汪家智表示，「反而，要找出哪一個位置的筋膜或脊骨出現過緊或錯位，才可以真真正正醫治痛症。這個概念跟脊醫非常吻合，因為脊骨神經科也需要用一個整全的方法去檢查病人。」

頸椎錯位致腰痛

脊醫有一種測試可以知道脊骨哪處有問題，而往往結果就是，腰骨痛的病人，原來源頭來自頸椎錯位。因此，要同時治療頸及腰，才可以真真正正醫治好病人的腰骨痛。汪家智補充，「另外，也要配合拉鬆頸及腰的筋膜，才可以完全醫好這位病人的痛症。『筋膜論』其實在這10年才開始流行，但如果配合了筋膜的療法及測試方法，可以整全地醫治更多不同痛症。」