管理心臟衰竭 重拾正常生活

心臟衰竭指心臟未能正常、有力地泵血，大部分成因是冠心病、心肌病、心瓣病、心律失常等，令心臟肌肉受損而影響功能。惟調查發現患者未能好好管理病情，患者互助組織「關心您的心」遂推出「醫患同行‧正視心衰竭」計劃(下稱計劃)，助患者重拾正常生活。

計劃顧問團隊聯席主席、心臟科專科醫生劉柱柏表示，心臟衰竭常見水腫和氣喘徵狀，「可能以往上幾層樓梯沒問題，現在行平路都會喘氣，到後期甚至坐著也感不夠氣，躺下不久要坐起身呼吸。」另會有疲倦頭暈、食慾減退的病徵。心臟衰竭的五年內死亡率達48%，比部分癌症如乳癌(16%)和大腸癌(42%)更高，值得大家關注。

4種藥物紓緩病徵

據2021最新心臟衰竭治療指引，患者應接受4種一線藥物治療，包括ACE抑制劑或ARNI，助放鬆血管讓心臟較易泵血；β受體阻滯劑減慢心跳降低負荷；抗鹽皮質激素減少腎臟對鈉質的再吸收。劉柱柏續指，「今年最新納入SGLT2抑制劑，雖原為糖尿病藥，但研究證實它同時有效預防心臟衰竭和減低病情惡化和死亡風險，可提升患者生活質素。」值得留意的是，部分一線治療藥物可用於治療其他疾病，即使患者沒有該問題，也不應自行停藥，因藥物也有助控制心臟衰竭。如患者認識更多病徵、藥物功能、劑量和副作用等，就可更有效控病和照顧自己，預防因惡化而再入院。



控病未如理想

早前關心您的心向前線心臟科專科醫生發出問卷，調查患者病情管理的情況，並收到94份有效回覆。計劃顧問團隊聯席主席、心臟科專科醫生范瑜茵發表結果，「有八成三醫生認為患者病情管理未達良好程度，主要是飲食控制欠佳(70%)，鈉、水分和脂肪攝取量未如理想；也欠缺有系統的自我紀錄(54%)，包括病徵、體重等；並缺乏集中心臟管理中心(54%)。而認知不足(88%)、欠缺飲食和運動指引(92%)，是病情控制欠佳的主因。」有八成半醫生認為定期記錄病徵，能夠加強患者自我管理的積極性。范瑜茵指醫患共同配合和努力，積極治療，持續監察，才可提升療效，確保患者生活質素。



醫患同行

關心您的心聯同17名心臟科專科醫生推出「醫患同行‧正視心衰竭」計劃，除了提供疾病和治療最新資訊、控病攻略、護心貼士、線上線下病人資源外，還製作了「我的心衰竭手冊」，可記錄每周病情、體重變化等，覆診時醫生便對情況一目了然，如發現體重一周內波幅超過3至4磅，或者徵狀持續惡化，亦可及時求診。關心您的心主席梅卓能指，「控制心臟衰竭是長期作戰，計劃有助病友保持警覺，做足控病措施，亦可做到醫患同行，減入院風險。」

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