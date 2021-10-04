絲瓜利尿兼助解便秘

街市常見的絲瓜，只要簡單的烹調，便能變成營養滿分的餸菜。這種瓜菜含有多種營養，如類胡蘿蔔素，維他命C、維他命E、微量硒等均有抗氧化作用，並且能利尿消水腫，並可促進腸胃蠕動，緩解便秘，加上水分豐富，又容易煮軟，適合長者及牙齒不好的人食用。

絲瓜含有大量植物纖維，有助清除腸壁裡的雜質，而黏滑的絲瓜汁又能夠潤腸，增加腸道蠕動，故此能有效緩解便秘。而絲瓜不但甜美多汁，且有清涼下火的作用，如果你面上長出暗瘡，又或面對考試容易煩燥不安，就可以多吃絲瓜解火解煩燥。

至於尿頻的人士，絲瓜的利尿效果就有助緩解不適。對於剛分娩的產婦，絲瓜更有助疏通乳腺，幫助奶水順暢的流出來，亦有助緩解經前胸脹的不適感，以及更年期前後的潮熱。

而且絲瓜的熱量低，100克絲瓜才有17卡路里，多吃也不易增磅。小編最喜歡用蒜頭清炒絲瓜，只要加點鹽調味即可，又或放進魚湯之中，吸收了魚肉精華的絲瓜就更加美味，放幾片薑就更能中和瓜菜本身的寒性。不過，平時手足冰涼、容易腹瀉的人就不宜多吃。