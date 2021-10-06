術後戒口定進補？充足營養助復原

每人一生中或多或少有機會經歷手術，不論手術大小，一般會對身體造成耗損。因此，坊間常流傳手術後需加以進補，為身體提供額外能量，亦時有聽聞術後須戒食雞蛋和海鮮等食物，以防影響傷口愈合，究竟這些說法是真的嗎？

外科專科醫生張沛邦表示，「病人完全戒食或減少進食部分類別的食物，可能會減少各種營養的攝取，有可能影響復原進度。」而盲目進補亦未必能補充合適營養，病人宜諮詢專業意見，以助身體更快康復。

術前禁食期不宜過長

一般而言，成年患者在接受涉及麻醉程序的手術前，建議最少6個小時不宜進食，以防食物在麻醉期間倒流到食道，繼發吸入性肺炎。惟一些國際營養相關指引指出禁食期不宜過長，以免造成營養不良，影響術後復原速度。患者於禁食期前亦應保持均衡飲食，以攝取充足熱量及氨基酸備用，助身體撐過手術及術後修復。

術後清醒一般可進食

接受手術後的患者尤其需要蛋白質、脂肪、維他命A、C、E及鋅等營養，以維持身體的新陳代謝、幫助抗炎及促進細胞生長。張沛邦指出，「患者在手術後，一般清醒後已可如常進食，惟須避免飲酒、容易導致過敏的食物及辛辣食品。」大多患者術後胃口欠佳，部分或進食困難，可考慮食用較易吞嚥的流質或軟質食物，照顧者亦可把食物磨成蓉或煮腍，以助吞嚥及消化。

營養不良阻復原

代謝風險為住院期間導致死亡的因素之一，張沛邦提醒，「手術時間較長和大型手術的病人因腸胃停頓了一段時間沒有蠕動，消化系統復原需時，因此他們的食慾及消化能力亦相對較差。」而大型手術、深切治療、有慢性疾病及年長病人的住院時間或會延長，他們更易出現營養不良的情況，增加術後感染或出現併發症的風險。

營養療法助補充

一旦發現有術後營養不良的風險，可及早透過營養療法補充營養，如飲食中未能提供足夠營養，則可透過靜脈注射營養液，補充氨基酸、脂質、葡萄糖及維他命等營養素。脂質包括魚油、中長鏈三酸甘油酯、橄欖油及大豆油，含有魚油的脂質組合具抗炎作用。不同個案的營養需求亦有分別，病人可告訴醫生食慾減退的原因，如疼痛等，醫生可處方相應藥物紓緩症狀。病人亦可諮詢醫生或營養師意見，以補充合適營養，助更快傷口愈合及身體康復。

術後戒口定進補？充足營養助復原