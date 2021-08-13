解宿醉最有效的方法是……

疫情稍緩，聚會重新開始，有時難免會飲多幾杯，試過飲多了到翌晨依然有頭痛、想吐等「宿醉」情況嗎？上網搜尋就會得到很多分享，例如有人說喝蜂蜜水有效，有的則說喝杯濃茶或咖啡便可，也有人會吃些辛辣食物。這些方法真的有用嗎？

無論是蜂蜜水、濃茶或咖啡，或其他方法，都不能真正降低減少體內的酒精濃度，最多也只能令人稍為打起精神，連帶能否緩解宿醉的不適也成疑問。其實，解酒的方法只有一個，就是多喝水。

喝酒後出現的頭痛、嘔吐等症狀，都與酒精代謝過程令身體脫水及累積乙醛所致，故此只要多喝水，就可以有效緩和身體脫水而導致的不適，同時亦有助身體代謝和排走酒走的殘餘物。

當然，最有效對付宿醉的方法，就是由根本做起，也就是不要喝酒，至少不要過量攝取酒精。飲酒後做以下5件事，都有助預防宿醉：

1. 飲酒前先吃一些含蛋白質的食物，減少酒精刺激胃黏膜。

2. 選擇低熱量、膳食纖維豐富的蔬果作為下酒菜，降低熱量，減少身體負擔。

3. 喝慢一點，尤其酒精濃度較高的酒類，更宜淺酌慢飲。

4. 孕婦、患有慢性病或服用藥物的人士，切忌不要喝酒。

5. 飲酒後要多喝水、多休息，切忌馬上洗澡、也不要運動。