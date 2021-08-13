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解宿醉最有效的方法是……
19 小時前
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宿醉飲酒喝水酒精代謝身體脫水乙醛蛋白質膳食纖維淺酌慢飲洗澡運動
解宿醉最有效的方法是……
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解宿醉最有效的方法是……(互聯網圖片)

疫情稍緩，聚會重新開始，有時難免會飲多幾杯，試過飲多了到翌晨依然有頭痛、想吐等「宿醉」情況嗎？上網搜尋就會得到很多分享，例如有人說喝蜂蜜水有效，有的則說喝杯濃茶或咖啡便可，也有人會吃些辛辣食物。這些方法真的有用嗎？

無論是蜂蜜水、濃茶或咖啡，或其他方法，都不能真正降低減少體內的酒精濃度，最多也只能令人稍為打起精神，連帶能否緩解宿醉的不適也成疑問。其實，解酒的方法只有一個，就是多喝水。

喝酒後出現的頭痛、嘔吐等症狀，都與酒精代謝過程令身體脫水及累積乙醛所致，故此只要多喝水，就可以有效緩和身體脫水而導致的不適，同時亦有助身體代謝和排走酒走的殘餘物。

當然，最有效對付宿醉的方法，就是由根本做起，也就是不要喝酒，至少不要過量攝取酒精。飲酒後做以下5件事，都有助預防宿醉：

1. 飲酒前先吃一些含蛋白質的食物，減少酒精刺激胃黏膜。
2. 選擇低熱量、膳食纖維豐富的蔬果作為下酒菜，降低熱量，減少身體負擔。
3. 喝慢一點，尤其酒精濃度較高的酒類，更宜淺酌慢飲。
4. 孕婦、患有慢性病或服用藥物的人士，切忌不要喝酒。
5. 飲酒後要多喝水、多休息，切忌馬上洗澡、也不要運動。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/解宿醉最有效的方法是……-280404
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