過度暴曬易出唇上黑斑

隨著地球暖化，室外紫外線愈見強烈。曬得太陽多，不但容易出斑，唇上更可能長出黑斑。皮膚科專科醫生胡惠福表示，大部分唇黑色素斑都屬於良性，但若黑斑快速變大、出血無法痊愈，便有可能患上惡性皮膚癌，因此一旦出現唇黑色素斑，應及早求醫，排除嚴重疾病的可能，及早作出適當處理。醫生又提醒，市民戶外活動時做護膚措施的同時，別忘記為嘴唇做足防曬。

18歲的Selina熱愛戶外活動，經常與陽光玩遊戲。最近發現唇上長出點點黑斑，不痕不痛，媽媽在網上查看，驚怕她患皮膚黑色素癌，便急急帶她向皮膚科醫生求診。醫生經詳細檢查及切出組織化驗後，幸而證實是普通的唇黑色素斑。為免影響外觀，她最後接受激光治療把黑斑除去。



多為唇黑色素斑

胡惠福指出，「嘴唇出現黑色斑點，多數是唇黑色素斑，即黑色素異常積聚在嘴唇，病理上屬於黑色素功能旺盛，但黑色素細胞數量不變。」唇上黑色素斑屬於良性的皮膚黏膜問題，通常是因為受到陽光中的紫外線照射所引致，在膚色較淺人士中較為常見。唇黑色素斑常見於女性下唇，呈現黑色斑點，多數單一出現，直徑為1至8毫米不等。



數量多小心嚴重疾病

當有多個黑色素斑點出現在嘴唇，甚至口腔黏膜時，便有可能是吸煙、補牙粉造成的色素沉澱，也有可能由黑色素細胞堆積形成的黑色素痣，屬於良性腫瘤；但亦可能由較嚴重的愛迪生氏症、黑斑息肉症候群所引起，因此一旦出現唇黑色素斑，應先找醫生診治，以策安全。

如果發現嘴唇黑斑快速變大、體積增加，呈現不同顏色、上下左右不對稱、黑斑邊界不規則，甚至出現潰瘍、結痂出血無法痊愈的情況，更有可能患上嘴唇黑色素瘤，這屬於惡性皮膚癌病變，需要盡早求醫。

做好防曬勿舔口水

若只是普通唇黑色斑，可以激光治療除掉，但如果繼續長時間曬太陽，一樣可以再出斑。胡惠福稱，「嘴唇的防曬是其中一個常被忽略的部位，容易乾燥、爆拆、出黑斑，戶外活動前，應用不含香料、防曬系數達30的潤唇膏。」

一旦曬傷嘴唇，可先塗潤唇膏保濕，但要避免用薄荷成分以免刺激曬傷位置。若出現水泡或嚴重情況，便應盡快求醫。胡惠福提醒市民，用舌頭舔乾燥的嘴唇會出現反效果，口水本身是刺激物，反而削弱了唇上的皮脂保護層，令嘴唇變得更乾，多飲水也有幫助保濕。