避開4類食物 減低膀胱受刺激而要急找廁所

經常都要上廁所？你的膀胱可能有過度活躍，除了退化或疾病外，也可能與放入口的食物有關。若你受尿頻影響，或許是時候檢視一下自己的飲食，找出有問題的地方並作出改變，或會帶來幫助，否則便要盡早求醫以擺脫困擾。

1. 辛辣食物：辣味可以令人胃口大開，但辛香料卻可能令膀胱不舒服，受到刺激下自然比較活躍。無法放下對辣味的愛好，也可以嘗試減低辣度，對膀胱會比較合適。

2. 柑橘類水果和果汁：柑橘類水果所含的檸檬酸，可導致尿液中的酸度上升，進入膀胱後便會造成刺激，於是出現急逼的尿意甚至滲漏。如果你有膀胱過度活躍的情況，就應該避免食用這類水果和果汁。另外，蕃茄亦帶有酸性，也應該控制進食的分量和時間。

3. 含咖啡因的食物和飲品：咖啡和濃茶或能幫助提振精神，但卻會加劇膀胱敏感，故最好還是適可而止。

4. 酒精：飲杯啤酒或紅酒可能是你享受放工的方式，但酒精其實會誘發膀胱過度活躍，原因是酒精可令身體脫水，尿液因此而變得濃郁，繼而刺激膀胱。