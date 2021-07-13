預測嬰孩語言發展及早介入減障礙

傳統上嬰孩的語言發展若出現障礙，大多在2至3歲才會發現；由於年幼兒童神經系統可塑性最大，如可提早介入，是有效改善語言能力、預防語言障礙的方法。香港中文大學最近研發了腦電圖(EEG)測試技術，可準確預測嬰兒長大後的語言能力，若發現問題，能夠比傳統方法提前1至2年介入。

中大醫學院兒科學系教授梁廷勳醫生表示，「語言發展涉及聽力、腦部分析聲音能力，以及發音。如果聽力正常，大腦分析聲音、能否辨別語音中的高低音等細微變化，便是語言發展的關鍵。」

語言能力影響一生

中大何鴻燊認知神經科學教授黃俊文續指，「在沒有介入的情況之下，語言能力會相對地平穩發展，即2歲時語言和溝通能力在平均水平以下，到7歲甚至15歲時，雖然個人語言能力有所增長，但仍然在同齡兒童的平均水平以下。」而語言發展更會影響到將來學業表現、高等教育機及工作機會等，因此及早介入相當重要，「外國亦有不少研究指出，愈早介入功效愈大。」

AI助分析預測

為求及早找出問題，研究團隊利用EEG測試去預測嬰兒長大後的語言能力水。團隊早前招募了118名12個月以下、母語為中文的嬰兒接受腦電圖測試，了解在看護人抱著睡覺的情況下，其神經系統對中文語音作出的反應，並在一年半後再做一次語言測試，評估語言能力水平。研究團隊綜合及分析兩個測試數據後，配合人工智能技術，建立一套個人語言發展預測系統。黃俊文補充，「當新嬰兒做完相同的測試，再比對系統中的數據，就可以預測其語言能力發展，系統臨床上精準度亦達92%。」

家長宜多互動

若預測到嬰孩的語言發展為平均水平以下，除了要帶同嬰孩見言語治療師外，家長亦擔綱重要角色，黃俊文認為，「語言發展需要不斷『輸入』，互動性地邊玩邊提供高質、內容豐富的句子，例如嬰孩玩車時會說，『車、車……』家長宜補充，『係喎呢架藍色嘅車，行得好快喎！』如可提早並恆常化地互動，將對嬰孩的語言發展有幫助。」

搜集更多數據改良系統

現時系統仍然在改善中，需要更多數據去讓預測精準度繼續提高，黃俊文亦希望將來通關之後，可以有更多普通話數據，「同時我們正與澳洲的大學合作，製作英文版本的預測系統。另一方面，我們希望將來可將所需儀器便攜化，也毋須再在隔音房做測試，讓預測系統更加普及，甚至納入新生嬰兒聽力普查測試的一部分，使更多嬰孩得益。」