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特區政府司局長多病痛 除董建華有心臟問題 佢哋都曾患重症
2021-10-11
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董建華張建宗鼻囊腫梁愛詩腸癌馬時亨血管瘤曾俊華通波仔袁國強腸病
特區政府司局長多病痛 除董建華有心臟問題 佢哋都曾患重症
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現年84歲的全國政協副主席、前特首董建華因心臟問題正留醫瑪麗醫院。

現年84歲的全國政協副主席、前特首董建華因心臟問題正留醫瑪麗醫院。發言人回覆指，董上月於瑪麗醫院進行了手術，手術順利完成，正在康復休養，現時住院覆檢。原來除了董建華，香港特區政府成立以來，歷任多位司局長也曾罹患腫瘤、癌症等惡疾，不知道是否為官壓力大，因此容易有頑症纏身？

前政務司司長 張建宗患鼻囊腫

《蘋果日報》於2019年8月揭發，政務司長張建宗一度逢周一至五，每日到瑪麗醫院臨床腫瘤科接受電療，其後政府證實，張建宗做例行身體檢查時發現鼻腔內有一微小囊腫，情况輕微，強調不影響司長執行職務。

前律政司司長 梁愛詩患腸癌二期

首任律政司司長梁愛詩，1998年因腸癌二期到瑪麗醫院接受治療，當時術後康復後仍如常工作。

前商經局局長 馬時亨患血管瘤

前商務及經濟發展局局長馬時亨，在2008年3月確診腦部有混合靜脈及動靜脈畸形症(俗稱血管瘤)，同年6月以健康為由請辭。而接任的劉吳惠蘭，也在2011年被揭發患大腸癌，其後4月向政府請辭。

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前政務司司長，張建宗曾患鼻囊腫。
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前律政司司長，梁愛詩也曾患腸癌二期。
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前商經局局長，馬時亨確診血管瘤後向政府請辭。

前財政司司長 曾俊華心臟栓塞要通波仔

財政司司長曾俊華，在2009年9月出席美國會議返港後發現有心臟疼痛問題，經檢查後指有3條心血管有栓塞問題，情況危急，需要即時進行通波仔手術。幸好及早接受治療，曾於術後仍可如常上班。

前律政司司長 袁國強患嚴重腸病

接替梁愛詩任律政司司長的袁國強，在2015年年內至少3次因嚴重腸病入院治療，其中一次更缺席十一國慶升旗酒會。袁雖然及後如常上班，也過渡林鄭月娥新政府班底，但最終仍在2018年請辭。

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前財政司司長，曾俊華及時發現心臟栓塞，即時做通波仔才無恙。
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前律政司司長，袁國強於2015年接連因嚴重腸病而入院治療。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/高官多病痛丨特區政府司局長多患癌-除董建華有心臟問題-仲有佢都係！-288287
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