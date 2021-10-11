特區政府司局長多病痛 除董建華有心臟問題 佢哋都曾患重症

現年84歲的全國政協副主席、前特首董建華因心臟問題正留醫瑪麗醫院。發言人回覆指，董上月於瑪麗醫院進行了手術，手術順利完成，正在康復休養，現時住院覆檢。原來除了董建華，香港特區政府成立以來，歷任多位司局長也曾罹患腫瘤、癌症等惡疾，不知道是否為官壓力大，因此容易有頑症纏身？

前政務司司長 張建宗患鼻囊腫

《蘋果日報》於2019年8月揭發，政務司長張建宗一度逢周一至五，每日到瑪麗醫院臨床腫瘤科接受電療，其後政府證實，張建宗做例行身體檢查時發現鼻腔內有一微小囊腫，情况輕微，強調不影響司長執行職務。

前律政司司長 梁愛詩患腸癌二期

首任律政司司長梁愛詩，1998年因腸癌二期到瑪麗醫院接受治療，當時術後康復後仍如常工作。

前商經局局長 馬時亨患血管瘤

前商務及經濟發展局局長馬時亨，在2008年3月確診腦部有混合靜脈及動靜脈畸形症(俗稱血管瘤)，同年6月以健康為由請辭。而接任的劉吳惠蘭，也在2011年被揭發患大腸癌，其後4月向政府請辭。

前財政司司長 曾俊華心臟栓塞要通波仔

財政司司長曾俊華，在2009年9月出席美國會議返港後發現有心臟疼痛問題，經檢查後指有3條心血管有栓塞問題，情況危急，需要即時進行通波仔手術。幸好及早接受治療，曾於術後仍可如常上班。

前律政司司長 袁國強患嚴重腸病

接替梁愛詩任律政司司長的袁國強，在2015年年內至少3次因嚴重腸病入院治療，其中一次更缺席十一國慶升旗酒會。袁雖然及後如常上班，也過渡林鄭月娥新政府班底，但最終仍在2018年請辭。