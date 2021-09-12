高血壓隨時令你變「腦細」？

高血壓是很常見的長期病患，但若年紀輕輕便血壓過高便要特別注意，因為有研究顯示，年輕已確診患高血壓的人，腦袋尺寸會比較同齡而無患病人的較細，而且患腦退化的風險也較高。

該項由佛羅里達州邁阿密大學進行於《Hypertension》發表的研究，分別對逾11,000名55歲或以下的高血壓患者及非患者進行腦部磁力共振掃描，然後進行分析，並隨訪逾11年以了解他們患腦退化的情況。

結果發現，與35歲以下成年人的腦容量最受高血壓影響，他們的腦容量比同齡非患者平均減少10.83毫升，而35至44歲及45至54歲的高血壓患者亦分別減少6.82毫升及3.77毫升。而35至44歲確診高血壓的人，患腦退化的風險比對照組高近六成。

專家解釋，高血壓會影響流向大腦的血流量，長遠可能損害大腦結構，而腦袋縮細意味神經元和它們之間的聯繫會減少，相反腦容量大則反映有更好的認知功能，發生腦退化的風險自然較低。因此提醒任何年齡的人士都需要預防高血壓，包括有均衡健康的飲食及適量運動，若已有高血壓則要接受適當的治療，以免血壓長期過高對健康造成破壞。