高血脂與高血壓無可避免？

近日不少40歲以下人士於接種新冠疫苗前接受身體檢查，才驚覺自己尚在壯年，已出現高血脂或高血壓。這「兩高」的成因雖可與家族遺傳有關，然而更大的風險來自都市生活模式。因此，即使年紀尚輕，亦不應忽視高血脂或高血壓危機，若較為年長的市民，更可能同時出現「兩高」。

心臟科專科醫生陳麒尹解釋，相較之下，糖尿病的成因與遺傳基因有較大關係，而高血脂及高血壓則較受後天因素或日常生活影響。排除繼發性成因，如果患者放縱飲食、缺乏運動、吸煙或經常飲酒，而且精神壓力大，那麼即使沒有相關的疾病基因，也可促發高血脂或高血壓；遺傳因素則是危險的催化劑，讓「兩高」提早出現。



都市生活模式增風險

陳麒尹表示，都市生活模式是其中一個增加「兩高」風險的重要因素，故我們應學習如何控制生活節奏，花時間管理自己的健康，「40歲以下患者，多數僅有其中一高，但40至50歲是一個常見的臨界點，很多患者陸續患上高血脂及高血壓。」如同時有「兩高」問題，各種血管病變風險如中風、心臟病及腎小球疾病等都會大大增加。

高血脂無症狀

很多人在出現明顯症狀時才求醫，陳麒尹指出，「正常的三酸甘油脂應該在1.7mmol/L或以下，但即使上升至13至18mmol/L，患者仍有機會不感異樣。」相反，高血壓可帶來頭痛、眼睛微絲血管破裂或起床時手腳麻痹等。陳麒尹曾遇過一名24歲的患者，持續頭痛三星期，以為是熬夜後遺症，於是自行服用止痛藥。直至感到胸悶等較嚴重病徵，始找心臟科醫生檢查，才發現血壓上壓已達極高水平，必須進入深切治療部。陳麒尹提醒，壯年人如有小病小痛，勿只歸咎壓力或過勞，宜盡快求醫；而年過四十的人士，就算沒有不適，亦應定期做身體檢查，因為這個年齡是各種疾病的起步點。

找出高血壓成因

改善生活及飲食習慣雖可降低高血脂與高血壓，但於藥物治療層面，兩者終歸是不同系統的疾病，故各有對策。陳麒尹續指，「治療高血脂比較直接，只要知道其指數，並計算患者的高危因素，便可處方藥物，例如他汀類藥物，功效顯著而且安全性高；而治療高血壓則要細分屬繼發性還是原發性。如果是繼發性，例如因腎上腺瘤引致，可能要通過手術切除腫瘤。至於原發性高血壓便以口服藥物為主要治療，亦能有效控制血壓水平。」

「兩高」患者要同時服用兩類藥物或會感到困擾，如年輕患者常因工作繁忙而忘記用藥；身患多種疾病的長者，要遵守醫囑亦有困難。現時已有他汀類及降血壓藥的二合一藥物，適合未屬嚴重「兩高」的患者，希望可增加服藥依從性，有效控制病情。