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高血脂與高血壓無可避免？
22 分前
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身體檢查高血脂高血壓都市生活模式心臟科專科遺傳基因血管病變三酸甘油脂他汀類藥物降血壓藥
高血脂與高血壓無可避免？
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近日不少40歲以下人士於接種新冠疫苗前接受身體檢查，才驚覺自己尚在壯年，已出現高血脂或高血壓。這「兩高」的成因雖可與家族遺傳有關，然而更大的風險來自都市生活模式。因此，即使年紀尚輕，亦不應忽視高血脂或高血壓危機，若較為年長的市民，更可能同時出現「兩高」。

心臟科專科醫生陳麒尹解釋，相較之下，糖尿病的成因與遺傳基因有較大關係，而高血脂及高血壓則較受後天因素或日常生活影響。排除繼發性成因，如果患者放縱飲食、缺乏運動、吸煙或經常飲酒，而且精神壓力大，那麼即使沒有相關的疾病基因，也可促發高血脂或高血壓；遺傳因素則是危險的催化劑，讓「兩高」提早出現。


都市生活模式增風險
陳麒尹表示，都市生活模式是其中一個增加「兩高」風險的重要因素，故我們應學習如何控制生活節奏，花時間管理自己的健康，「40歲以下患者，多數僅有其中一高，但40至50歲是一個常見的臨界點，很多患者陸續患上高血脂及高血壓。」如同時有「兩高」問題，各種血管病變風險如中風、心臟病及腎小球疾病等都會大大增加。

高血脂無症狀
很多人在出現明顯症狀時才求醫，陳麒尹指出，「正常的三酸甘油脂應該在1.7mmol/L或以下，但即使上升至13至18mmol/L，患者仍有機會不感異樣。」相反，高血壓可帶來頭痛、眼睛微絲血管破裂或起床時手腳麻痹等。陳麒尹曾遇過一名24歲的患者，持續頭痛三星期，以為是熬夜後遺症，於是自行服用止痛藥。直至感到胸悶等較嚴重病徵，始找心臟科醫生檢查，才發現血壓上壓已達極高水平，必須進入深切治療部。陳麒尹提醒，壯年人如有小病小痛，勿只歸咎壓力或過勞，宜盡快求醫；而年過四十的人士，就算沒有不適，亦應定期做身體檢查，因為這個年齡是各種疾病的起步點。

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陳麒尹提醒，如果無端頭痛或有其他小毛病，應考慮是否與高血壓有關。

找出高血壓成因
改善生活及飲食習慣雖可降低高血脂與高血壓，但於藥物治療層面，兩者終歸是不同系統的疾病，故各有對策。陳麒尹續指，「治療高血脂比較直接，只要知道其指數，並計算患者的高危因素，便可處方藥物，例如他汀類藥物，功效顯著而且安全性高；而治療高血壓則要細分屬繼發性還是原發性。如果是繼發性，例如因腎上腺瘤引致，可能要通過手術切除腫瘤。至於原發性高血壓便以口服藥物為主要治療，亦能有效控制血壓水平。」

「兩高」患者要同時服用兩類藥物或會感到困擾，如年輕患者常因工作繁忙而忘記用藥；身患多種疾病的長者，要遵守醫囑亦有困難。現時已有他汀類及降血壓藥的二合一藥物，適合未屬嚴重「兩高」的患者，希望可增加服藥依從性，有效控制病情。

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吸煙是高血壓的重要誘因，患者宜努力戒煙。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/高血脂與高血壓無可避免？-277099
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