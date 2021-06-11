【HOUSE730搵樓大本營】接到驗窗令 業主如何跟進免中伏

踏入夏季，又是雨水及颱風到訪的季節。香港舊樓眾多，面對風雨侵蝕，舊式住宅及工廈的窗戶又將面臨考驗。我們不時聽聞「天降鋁窗」的消息，如3月便有一隻鋁窗從紅磡一幢大廈單位墮街，玻璃碎片濺傷4名長者及兒童的新聞。
政府規定樓齡達十年或以上私樓的業主，接獲屋宇署通知後，需委託合資格人士驗窗，當有需要進行修葺工程時，委任一名註冊承建商在監督下進行修葺，以維護窗戶安全。
樓齡超過十年隨時要驗
一般而言，如樓宇高度超過3層，樓齡超過十年，過去5年內未有參加過強制驗窗計劃，很大機會被列入強制驗窗單位之列。當接到驗窗令後，單位戶主應搜集資料，比較報價及公司口碑等，物色合資格技工親自檢驗。
檢查後，技工列明需修葺項目如窗鉸丶拉釘、手掣或窗框膠邊等，並盡快開始維修工程。當修葺完成，合資格人士需向相關部門提交證書，由屋宇署記錄，業主毋須親自通知該署，未來5年便可安枕無憂，但屋宇署仍有機會抽樣審查。
漠視驗窗令負刑責
如接到驗窗令而沒有遵從，業主會面對刑責。屋宇署最近公布，樓齡42年的薄扶林置富花園一個住宅單位，被署方根據《建築物條例》第30C(4)條向業主發出法定通知，要求委任合資格人士就該處所窗戶作檢驗及所需修葺，但對方未有遵從，遭屋宇署檢控，且被法庭定罪，判罰款5,930元。
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