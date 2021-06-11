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【HOUSE730搵樓大本營】接到驗窗令 業主如何跟進免中伏
2021-06-11
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驗窗強制驗窗計劃屋宇署窗戶修葺維修工程搵樓大本營新一代搵樓平台House730
【HOUSE730搵樓大本營】接到驗窗令 業主如何跟進免中伏
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踏入夏季，又是雨水及颱風到訪的季節。香港舊樓眾多，面對風雨侵蝕，舊式住宅及工廈的窗戶又將面臨考驗。我們不時聽聞「天降鋁窗」的消息，如3月便有一隻鋁窗從紅磡一幢大廈單位墮街，玻璃碎片濺傷4名長者及兒童的新聞。

政府規定樓齡達十年或以上私樓的業主，接獲屋宇署通知後，需委託合資格人士驗窗，當有需要進行修葺工程時，委任一名註冊承建商在監督下進行修葺，以維護窗戶安全。
 

樓齡超過十年隨時要驗
一般而言，如樓宇高度超過3層，樓齡超過十年，過去5年內未有參加過強制驗窗計劃，很大機會被列入強制驗窗單位之列。當接到驗窗令後，單位戶主應搜集資料，比較報價及公司口碑等，物色合資格技工親自檢驗。

檢查後，技工列明需修葺項目如窗鉸丶拉釘、手掣或窗框膠邊等，並盡快開始維修工程。當修葺完成，合資格人士需向相關部門提交證書，由屋宇署記錄，業主毋須親自通知該署，未來5年便可安枕無憂，但屋宇署仍有機會抽樣審查。


漠視驗窗令負刑責
如接到驗窗令而沒有遵從，業主會面對刑責。屋宇署最近公布，樓齡42年的薄扶林置富花園一個住宅單位，被署方根據《建築物條例》第30C(4)條向業主發出法定通知，要求委任合資格人士就該處所窗戶作檢驗及所需修葺，但對方未有遵從，遭屋宇署檢控，且被法庭定罪，判罰款5,930元。


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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/【house730搵樓大本營】接到驗窗令-業主如何跟進免中伏-271589
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